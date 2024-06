Julinho diz que respeitará decisão caso o PT apoie Roberto Pessoa: "É o que nos resta"

Foto: Junior Pio/Alece O deputado estadual Júlio César Filho (PT)

O deputado estadual Júlio César Filho (PT) afirmou nesta segunda-feira, 3, que ainda aguarda a decisão do PT Nacional se vai apoiar ou não candidatura à reeleição do prefeito de Maracanaú, 23,6 km de Fortaleza, Roberto Pessoa (União Brasil). Julinho, que ainda trabalha por uma candidatura própria, disse que respeitará a decisão caso venha a ser homologado o apoio.

"Olha, nós estamos defendendo uma candidatura própria do PT em Maracanaú. Nós defendemos um novo projeto. O projeto liderado pelo prefeito Roberto Pessoa já está completando 20 anos. O PT Municipal é um grupo aliado ao prefeito, inclusive com participação no governo", disse ao O POVO

"Até então esta pauta vem sendo protelada a pedido nosso para dar tempo da gente negociar juntamente dos nossos líderes, o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas. Por isso nós estamos trabalhando por uma candidatura própria com o nosso nome liderando essa chapa", afirmou.

Questionado sobre qual será a sua postura caso o partido optar por não ter candidatura, que seria encabeçada pelo próprio Julinho, e apoiar Roberto Pessoa, o deputado "jogou a toalha" e irá se conformar com a decisão.

"Primeiro de tudo é respeitar a decisão, é o que nos resta. Não cabe mais nenhum recurso nosso por ser uma instância final. E o nosso comportamento obviamente, nós vamos conversar com os nossos líderes Camilo e Elmano", explicou.

O parlamentar destacou que o diálogo com o ministro e o governador será no tom de visualizar o seu comportamento em relação as candidaturas postas para o pleito de Maracanaú.