Petistas apostam em Luisa Cela como vice de Evandro e elogiam: "Apta a voos mais altos"

Foto: FÁBIO LIMA LUISA Cela é a mais cotada para ser vice na chapa de Evandro Leitão

Com o nome de Luisa Cela (PSB), secretária da Cultura do Estado do Ceará (Secult), cada vez mais forte para ser a vice de Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em uma chapa para à Prefeitura de Fortaleza, nomes do PT teceram elogios a ela.

O deputado estadual e presidente do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio relembrou o seu tempo à frente da Secult entre 2015 e 2016, afirmando que Luisa deu continuidade ao seu trabalho. Ele também destacou qualidades da ainda secretária, que vai ficar no cargo até o dia 5 de junho, data limite para se desincompatibilizar e concorrer nas eleições de outubro.

"Ela, apesar de jovem, já tem uma experiência de militância política bastante consolidada, tem a experiência de gestão e com toda certeza está apta a voos mais altos", disse ao O POVO nesta segunda-feira, 3.



Guilherme disse que a discussão quanto a Luisa ser ou não vice cabe ao PSB, sigla comandada por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana, e também liderada pelo senador Cid Gomes. Porém, segundo o deputado, a filha da ex-governadora Izolda Cela (PSB) tem destaque para fazer parte da chapa.

"Obviamente que a discussão eleitoral cabe ao partido do qual ela agora faz parte, que é o PSB. E essa discussão relacionada à chapa às eleições de 2024 é uma discussão ainda mais ampla porque não envolve só PT e PSB, mas quase 10 partidos que vão compor essa aliança conosco na disputa eleitoral. Ela, entre outros nomes que poderão ser apresentados pelos demais partidos, é um nome que reúne características importantes que fortaleceriam a chapa encabeçada pelo deputado Evandro Leitão", declarou.

O deputado estadual De Assis Diniz, líder do PT na Alece, também elogiou Luisa, definindo a secretária da Cultura como "um grande nome". Ao O POVO, o parlamentar inclusive afirmou que a vice de Evandro ficará com o PSB e sua "grande aposta" é que a Luisa seja a indicada.

"Dobradinha" de PT e PSB em Fortaleza e Caucaia

Além de Fortaleza, outro município considerado chave no Ceará nas eleições municipais que deve ter uma chapa para à Prefeitura encabeçada pelo PT e tendo o PSB na vice é Caucaia, 20,3 km da capital cearense.

Segundo O POVO apurou e mostrou, o PSB, partido do prefeito Vitor Valim que não tentará a reeleição, é o favorito para completar a chapa a ser encabeçada por Waldemir Catanho (PT).

A informação foi trazida por uma fonte em reserva que mostrou bastante confiança e também confirmada nesta segunda-feira por um quadro petista de peso. O escolhido deverá ser o ex-deputado estadual, Silvio Nascimento.