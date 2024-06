Camilo se despede de Izolda no MEC: "Que Deus ilumine seus próximos projetos"

Foto: FERNANDA BARROS IZOLDA Cela deixou o cargo de secretária executiva do MEC

O ministro Camilo Santana (PT) se pronunciou oficialmente nesta terça-feira, 4, quanto à saída da ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB), da pasta de Educação do Governo Federal. Camilo desejou boa sorte aos próximos projetos da agora ex-secretária executiva do MEC, cujo nome agora ganha mais força como possível pré-candidata da base do prefeito Ivo Gomes (PSB) à Prefeitura de Sobral, no pleito deste ano.

"Obrigado, minha amiga Izolda Cela, companheira de tantas lutas, por toda sua dedicação à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Que Deus ilumine seus próximos projetos. Seguimos juntos!", escreveu o ministro, em seu perfil nas redes sociais.



Horas depois, Izolda também se pronunciou, agradecendo a Camilo, ao MEC e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, sob o comando do cearense, a pasta "segue com uma agenda vigorosa e consistente para melhorar a educação do povo brasileiro".

"Uma honra poder servir ao Governo do presidente Lula, num momento de grave importância para o País: momento de reconstrução das políticas sociais e econômicas com foco em sustentabilidade, naqueles que mais precisam, e em bases democráticas", pontuou a ex-governadora.

E seguiu: "E uma palavra de especial agradecimento ao valoroso time do MEC. Bonito de ver a dedicação e comprometimento em prol da educação brasileira. Para mim, uma experiência rica de bons aprendizados!". A declaração foi dada nas redes sociais da ex-governadora.

A exoneração de Izolda ocorreu oficialmente na última segunda-feira, 3, pelo presidente Lula. Uma sinalização de saída, no entanto, já havia sido feita em comunicado à sua equipe, no qual Cela informou que não retornaria ao trabalho após o feriado de Corpus Christi.

Ela também havia informado ao O POVO que deixaria o cargo, mesmo dando indicativos que tinha outras prioridades. Quando questionada se tem, de fato, desejo de disputar a Prefeitura de Sobral ou se prefere continuar no Ministério da Educação, Izolda afirmou que “não tem a deliberada intenção de ser candidata” e que estava priorizando o trabalho para o qual foi designada no MEC.

“Já vivi isso, muitas vezes, apesar de não ter nem a intenção ou um plano definido de candidatura, mas o partido solicita a desincompatibilização para abrir uma possibilidade, abrir o leque de opções”, seguiu. “É possível, embora também não esteja definido, programado, necessariamente.”



Além de ex-governadora, Izolda Cela é também ex-secretária de Educação do Ceará. Boa parte do crédito pelo bom desempenho do estado em métricas educacionais nos últimos anos é atribuída à sua gestão. Ela chegou a ser cotada para assumir o próprio ministério, antes de Lula optar por Camilo.

Apoio de Cid Gomes

No último dia 5 de abril, o senador Cid Gomes (PSB) foi questionado sobre as eleições municipais em Sobral, gerida atualmente pelo irmão dele, Ivo Gomes (PSB).

Na ocasião, Cid alegou que a Izolda Cela é "um grande quadro", e que ela deve estar "apta para participar do processo eleitoral".

"A legislação brasileira estabelece que, quem ocupa cargos de direção e assessoramento, secretário e secretário executivo, pra se candidatar a vereador tem que se desincompatibilizar hoje. Para disputar prefeitura, contudo, deve se desincompatibilizar com quatro meses de antecedência.

"Eu defendo que ela esteja disponível para participar do processo, ela e tantos outros, não quero aqui, fechar oportunidades não. Quem vai conduzir o processo lá é o Ivo", completa.



