Nutricionista assediada em elevador é pré-candidata a vereadora de Fortaleza

Foto: Arquivo Pessoal Larissa Duarte, de 25 anos, foi vítima de importunação sexual dentro de um elevador de um prédio comercial em Fortaleza

Larissa Duarte, nutricionista que foi assediada num elevador em Fortaleza, é pré-candidata a vereadora de Fortaleza. A novidade foi revelada ao O POVO nessa quinta-feira, 6, durante encontro do União Brasil, partido ao qual é filiada.

O caso, que ganhou repercussão nacional após a nutricionista relevar a situação nas redes sociais em março deste ano, foi a principal motivação para ela entrar na corrida eleitoral deste ano.

"Eu senti na pele a necessidade de políticas públicas para mulheres que sofrem com esse e todo tipo de violência contra mulher. Além disso, eu vejo que na nossa sociedade a gente ocupa um número muito pequeno de cadeiras na política. E como a gente pode cobrar políticas públicas que beneficiam mulheres se não temos elas para nos representar?", questionou Larissa.

Para ela, o dirigente partidário e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner, também apoia a pauta, que Larissa considera ser a sua principal demanda como postulante a vereadora. Questionada se poderia ocupar a vice da chapa encabeçada por Wagner, Larissa foi cautelosa.



"Não sei, mas, se for, é algo que agrega muito, porque a violência contra mulher é um problema público. Cada vez mais a gente vê no noticiário mulheres que sofrem todo tipo de violência e a gente precisa combater, nem que seja aqui no município de Fortaleza", finaliza.