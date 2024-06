Com apoio do PDT, PT lança André Barreto pré-candidato a prefeito do Crato

Foto: Reprodução/Instagram Zé Ailton e André Barreto, prefeito e vice do Crato. Agora, Barreto é pré-candidato a prefeito pelo PT

O PT terá candidatura própria no Crato, município localizado na Região do Cariri. O nome escolhido é do atual vice-prefeito, André Barreto Esmeraldo. O anúncio foi feito em postagem nesta sexta-feira, 7, nas redes sociais.

"Trabalhar muito para que a gente possa dar sequência a esse projeto que foi, até agora, tão bem conduzido pelo prefeito Zé Ailton", declarou André. Em seu discurso, o chefe do Executivo municipal destacou que, no município, o PDT do deputado André Figueiredo apoia a pré-candidatura.

"Quero agradecer aqui o apoio do deputado André Figueiredo, que está conosco. O PDT do Crato irá apoiar a sua pré-candidatura. E eu quero agradecer à palavra do André que me disse que o candidato escolhido será o candidato dele também", diz Ailton.

Além de expressar gratidão a Figueiredo, Barreto direcionou agradecimento ao senador Cid Gomes (PSB). Ele contou que o pedetista "tem sido um parceiro importante no Crato" e na gestão. Quanto ao senadro: "Se todos esses são mestres, talvez, o Cid tenha sido o meu primeiro mestre na vida pública e na política".

O apoio do PDT ao PT no Crato diverge do cenário estadual, onde a sigla pedetista se coloca na oposição ao governo Elmano de Freitas. A situação é resultado de intensa ruptura no partido que, nas eleições de 2022, apoiou o nome da ex-governadora Izolda Cela (hoje no PSB) como alternativa à sucessão do agora ministro Camilo Santana (PT) no Palácio da Abolição.

De um lado, o deputado Figueiredo media forças para eleger o ex-prefeito Roberto Cláudio, com aval de Ciro Gomes. Do outro, Cid e Camilo apoiavam Izolda, hoje cotada para disputar a Prefeitura de Sobral.

No Crato, o arco de alianças se apresenta melhor desenhado para o PT. Segundo Ailton, 14 partidos estão dão apoio à postulação dele no município. Quem também esteve no encontro foi o deputado estadual e pré-candidato do PT a prefeito de Juazeiro do Norte, Fernando Santana, outra aposta petista no Cariri.

