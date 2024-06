Gardel Rolim faz balanço de trabalho da Câmara Municipal de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,24.05.2024: Gardel Rolim presidente da Câmara de Fortaleza. Câmara de Fortaleza promove Fórum Municipal de Direito Eleitoral com participação de ministros do TSE

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) apresentou 4.094 projetos apenas neste ano de 2024. O número é quase metade do ano anterior, que fechou com 8.899. O levantamento foi apresentado nesta sexta-feira, 7, pelo presidente do Legislativa da Capital, vereador Gardel Rolim (PDT).



Na oportunidade, ele destacou o trabalho do Parlamento no atendimento à população por meio de iniciativas como a Procuradoria Especial da Mulher; o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider (Edahl); a Central da Cidadania; e o Meu Bairro, Nossa Câmara.

Para o presidente, a CMFor deve facilitar a comunicação entre o Parlamento e a população. "Nós precisamos fazer uma conexão entre esse debate popular, o que as pessoas estão conversando nas ruas da cidade, com o que está sendo levado, discutido na academia. Ou seja, o que é técnico, que é científico, que é erudito, precisa se comunicar com o que está sendo discutido nas ruas da cidade", considerou Gardel.

Apresentado durante o Fórum Nacional de Segurança Pública de Fortaleza, o balanço do presidente da CMFor indicou ainda a realização de 15 audiências públicas neste ano, enquanto em 2023, o número chegou a 26. Já quanto às sessões solenes, o Legislativo da capital cearense realizou 178 no ano passado e 75 em 2024.

O vereador também afirmou que na próxima sexta-feira, 14, o ministro da Previdência social, Carlos Lupi (PDT), virá a Fortaleza, "para dar o pontapé inicial" ao funcionamento de um ponto de acesso do INSS na Central da Cidadania" da CMFor. (colaborou Ludmyla Barros/especial para O POVO)

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política