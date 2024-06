Maria da Penha receberá proteção do Estado após ameaças nas redes sociais

Foto: Samuel Setubal ATIVISTA será incluída no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos

Alvo de ameaças e desinformação nas redes sociais, a ativista Maria da Penha receberá proteção do Estado a partir do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH). Segundo o Governo do Ceará, a ação consiste em um conjunto de medidas protetivas e atendimento jurídico e psicossocial aos defensores e defensoras em situação de risco ou que sofreram violação de direitos em razão de sua atuação.

O governador Elmano de Freitas (PT) garantiu nessa sexta-feira, 7, que Maria da Penha será incluída no Programa e apontou que a decisão veio após uma conversa com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre ações para a proteção da ativista.

Leia mais Governo desapropria casa onde morou Maria da Penha e espaço virará Memorial

Elmano também lamentou os ataques direcionados contra Maria da Penha e considerou as ameaças como “repugnantes e inadmissíveis”. “Tomei conhecimento das ameaças sofridas pela ativista Maria da Penha por grupos de comunidades digitais que disseminam ódio contra as mulheres. São ações repugnantes e inadmissíveis [...] Manifesto todo o meu apoio a essa grande mulher, que transformou a dor de ter sido vítima em força para lutar contra a violência motivada pelo machismo”, escreveu.

Símbolo do combate à violência contra a mulher no País, Maria da Penha foi vítima de agressões e duas tentativas de feminicídio pelo ex-marido. A ativista ficou paraplégica após ter sido baleada nas costas pelo ex-companheiro enquanto dormia.



Em 2006, a lei que leva o nome da ativista foi sancionada com o objetivo de estabelecer medidas para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de prestar assistência às vítimas.

Um memorial será implantado na casa onde Maria da Penha morou, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

A decisão também foi destacada na publicação do governador Elmano de Freitas nesta sexta, que apontou o objetivo de “evidenciar ainda mais a importância de fortalecer ações e políticas de combate à violência contra a mulher”.

A decisão assinada pelo governador foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado da última segunda-feira, 3, e entrou em vigor no momento da publicação.