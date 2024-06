Girão lança carta compromisso, visa mulher como vice e critica Evandro: "Político camaleão"

Foto: Reprodução/Instagram: Eduardo Girão O senador e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo) em lançamento de sua carta compromisso

Eduardo Girão, senador e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, lançou neste sábado, 8, uma carta compromisso com a presença da equipe de plano de governo e pré-candidatos a vereador, com as suas principais premissas como postulante ao Paço Municipal. O momento ocorreu no restaurante Forneria Coriolano.



Na ocasião, Girão disse que as demais pré-candidaturas ao cargo de prefeito são legítimas, mas teceu críticas ao petista, Evandro Leitão. O senador o apontou como "político camaleão" por não ter identificação com o PT e também omisso por não ter assinado uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o narcotráfico no Ceará, na Assembleia Legislativa, que acabou sendo arquivada.

De acordo com o senador. Evandro terá que responder sobre a sua postura de 2018 e o problema na segurança pública vivida atualmente é "fruto" disso.

"Todas as candidaturas, legítimas, e a gente vê aparecer os políticos camaleão. Como hoje o grande problema que eu falei da segurança pública, você ter o presidente da Assembleia Legislativa que não assinou a CPI do crime organizado e vai ter que responder sobre isso. Porque nós estamos colhendo o que ele não plantou", disse ao O POVO.

No início de 2018, Evandro era líder do então governador Camilo Santana na Assembleia e se recusou a assinar a CPI. O hoje presidente da Casa alegou segurança familiar e se recusou a apoiar a instalação da comissão.

"E ele não tem nada haver com o partido que ele foi, o PT. É por projeto de poder. As pessoas só pensam naquilo, poder", declarou. Eduardo Girão ainda acrescentou que as máquinas, estaduais e da Prefeitura, bem como os partidos bilionários, estarão atuando para 'se perpetuar no poder'. "Nós vamos trilhar com as nossas ideias e que vença o melhor para Fortaleza".

Coligação e vice mulher

O senador e pré-candidato ainda disse que mantém diálogo com os demais pré-candidatos da direita, o deputado federal André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União), podendo assim ainda formar coligação. Questionado sobre o perfil que deseja para vice em sua chapa, Girão afirmou pretender ter uma mulher.

"Eu vejo que a mulher tem uma sensibilidade muito grande. Um sentido aguçado. Eu tô cercado de mulheres, tanto em casa como no trabalho e a gente percebe um compromisso forte. E eu acredito que nós vamos buscar uma vice. Acredito que a mulher pode trazer também esse olhar para complementar para a gente trabalhar junto pelo fortalezense", afirmou.



Carta compromisso de Eduardo Girão

Na carta apresentada e lida por Girão, ele destacou oito pontos em que pretende usar como suas premissas na pré-candidatura. O foco está em geração de empregos, Estado menor e defesa da família.

Confira os pontos da carta: