Guimarães aposta em PT no 2° turno com Evandro e diz: "Adoraria que fosse contra o bolsonarista"

Foto: FÁBIO LIMA JOSÉ Guimarães diz que Fortaleza tem histórico de eleições surpreendentes

O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) se mostrou otimista em relação à pré-candidatura do partido para a Prefeitura de Fortaleza com Evandro Leitão. Em entrevista ao O POVO na última sexta-feira, 7, ele declarou acreditar quase impossível que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) não esteja no segundo turno.

Guimarães disse que Fortaleza é "rebelde", tendo novidade em todas as eleições em que ele participou. Portanto, ele acredita também ser "muito pouco provável" que a direita vença uma disputa para o cargo de prefeito na capital cearense.

Por sua vez, o petista afirmou que "adoraria" que a disputa pelo comando da capital cearense seja entre o PT e o pré-candidato bolsonarista, o deputado federal André Fernandes (PL). O parlamentar declarou que assim formaria um confronto nacional, porém, sem transformar em guerra.

"Eu sou otimista. Acho praticamente impossível nós não colocarmos a candidatura do PT (Evandro Leitão) no segundo turno. Pela força que nós temos. Contra quem vai aí é outra história. Eu adoraria que fosse contra o bolsonarista (André Fernandes). Porque aí faz o confronto nacional político, mas nós não podemos transformar a eleição em Fortaleza numa guerra. Essa eleição tem a ver com o destino da Cidade", disse.



Questionado se um cenário entre o PT de Lula e o PL de Bolsonaro não seria prejudicial no sentido de ampliar uma polarização acalorada, José Guimarães rechaçou destacando que o embate deverá ser político com programas para Fortaleza.

"Eu acho que aí é a disputa política. Tem que ter as disputas políticas, mas também tem que ter as bases de um programa renovador e transformador da cidade de Fortaleza. Esse é o debate que nós precisamos fazer na Cidade, sobre algumas políticas que têm dado certo no Estado e no Brasil. Isso valoriza muito o desenvolvimento do Estado", explicou.



Principais desafios do PT em Fortaleza

Citando Fortaleza como uma cidade "rebelde", José Guimarães lembrou que ocorrem surpresas em eleições. Ele citou o caso da última disputa em 2020, quando o prefeito José Sarto (PDT) liderava sobre Capitão Wagner (União) com ampla vantagem e terminou por pouco a frente. "Se demorasse mais uma semana ele (Sarto) perdia a eleição", disse.

Embora o próprio prefeito pedetista e o novamente postulante ao cargo, Wagner, tenham dito algo na linha de que Fortaleza de fato é "rebelde", o líder petista destacou que se tratam de movimentos diferentes.

"Rebeldia de outra natureza. A rebeldia jamais se direcionaria para uma reeleição dele (Sarto). E a direita é responsável por tudo o que tá acontecendo no Brasil. A tendência aqui é ter outra coisa. A gente aposta que um programa renovador possa dar conta dessa tarefa", classificou.

O deputado federal pontuou que o principal desafio do PT nas eleições municipais em outubro é de unir Fortaleza, não só do campo da esquerda, mas também o campo de aliados que nacionalmente apoiam o Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele destacou que os maiores cabos eleitorais da cidade são o próprio presidente e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

"Portanto, nós temos que fazer um esforço muito grande no município, unir esse 11/12 partidos e apresentarmos um programa compatível com esse ideário que sempre permaneceu nas eleições de Fortaleza, libertador", afirmou Guimarães.