Líder do Governo Lula confirma que será candidato à presidência nacional do PT

Foto: FÁBIO LIMA GUIMARÃES é líder do governo Lula na Câmara

O deputado federal e líder do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Guimarães (PT-), confirmou ao O POVO que concorrerá ao cargo de presidente nacional do PT. A eleição que definirá a nova direção irá acontecer no início de 2025.

Guimarães disse que tem conversado com a atual presidente, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), sobre o tema. Segundo ele, quem estiver no comando futuramente deverá ser apto para encarar os desafios atuais do partido e reestruturar a sigla.

"Nós temos um problema interno que é a eleição nacional do PT. O PT vai eleger o novo presidente nacional no começo de 2025. E a novidade é que eu tô me colocando à disposição. É claro que um desejo desse tem que ser partilhado com todas as forças internas do PT, com a base e, essencialmente, com o presidente Lula", disse na última sexta-feira, 7.



"Porque nós formamos esse estabelecimento do PT que pode eleger uma nova direção para dar conta dos novos desafios do PT. Tem que eleger uma direção que não só dê continuidade, mas reestruture o partido", completou Guimarães.



O líder explicou que quando se fala que o PT deve voltar às origens, em seu entendimento, não é no âmbito das ideias partidárias, mas de analisar que o cenário atual do país é completamente diferente de quando o Lula iniciou o seu primeiro governo, em 2003.

"É do ponto de vista da sua essência que ele tem que ter com a sua base, a sociedade. Nesse sentido que eu acho que o PT tem que se conectar com a realidade das pessoas", disse.