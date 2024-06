Canindé: três pré-candidatos são alvos de representação por propaganda antecipada

Foto: Reprodução/Redes Sociais EX-SECRETÁRIO municipal, Kledeon Paulino (Republicanos), vereador Prof. Jardel (PSB) e vereadora Sandra Cordeiro (PDT)

O Ministério Público do Estado do Ceará entrou com três representações contra pré-candidatos à Prefeitura de Canindé, por meio da Promotoria da 33ª Zona Eleitoral. Os alvos são o ex-secretário municipal, Kledeon Paulino (Republicanos), nome da base da prefeita Rozário Ximenes (Republicanos), além dos vereadores Prof. Jardel (PSB) e Sandra Cordeiro (PDT), ambos da oposição.

Enquanto o primeiro supostamente se utilizou da posição no executivo municipal para se promover nas redes sociais, os dois últimos teriam anunciado a pré-campanha no púlpito da Câmara Municipal. As representações foram ajuizadas pelo promotor eleitoral Jairo Pequeno Neto.

Segundo as denúncias, o ex-secretário Kledeon estaria utilizando seu perfil nas redes sociais para postar conteúdos com o slogan “Canindé do Lado Certo”, associando a imagem dele enquanto secretário da gestão municipal à imagem pessoal como pré-candidato.

É citada ainda uma postagem, em específico, ainda no ar, na qual o ex-secretário aparece ao lado da prefeita Rosário, com o mesmo slogan de divulgação no fundo. O MP considerou que a peça segue o mesmo intuito das demais, ou seja, “associar ações administrativas realizadas durante a gestão da atual prefeita, em que atuou como secretário, à imagem pessoal" de Kledeon.

“Além disso, a expressão “lado certo” implica diretamente que há um “lado errado”, induzindo o eleitor a acreditar que a escolha correta é votar no pré-candidato”, considera o MP.

Contatado, Kledeon Paulino afirmou que está “aguardando um posicionamento do jurídico para fazer um pronunciamento!”. Quando houver novo retorno, a matéria será atualizada.

Vereadores se utilizaram do púlpito da Câmara para anunciar pré-campanha

Os vereadores Prof. Jardel e Sandra Cordeiro teriam utilizado o espaço da Câmara Municipal de Canindé para anunciar as pré-candidaturas ao Executivo do município. Em ambos os casos, a Promotoria considerou que os pré-candidatos usurparam as atribuições para além dos debates legislativos tradicionais, entrando em tom eleitoral “persuasivo e apelativo”.

O caso de Jardel ocorreu em 9 de fevereiro, durante a 1ª sessão ordinária de 2024. O vereador subiu ao púlpito e declarou que estava oficializando a pré-candidatura a prefeito de Canindé. “Com todas as lideranças [do PSB], com todos os parceiros, deputado Idilvan [Alencar], senador Cid [Gomes], Izolda [Cela], Dr. Eudoro [Santana]. Junto com nosso povo e todos os outros parceiros. Para todos que queriam que eu desistisse, eu estou pré-candidato!”, disse.

Na sessão, Jardel ainda denunciou um suposto esquema direcionado à arrecadação de recursos ilícitos a serem empregados em campanha eleitoral. O MP também sinalizou um tom “de propaganda negativa” no gesto, em relação à atual gestão municipal.

O anúncio de Sandra Cordeiro ocorreu em 23 de fevereiro, no púlpito da Câmara. O momento também foi recortado da transmissão do Legislativo e publicado nas redes sociais.

A parlamentar fez um balanço de ações que teria feito ou solicitado durante sua gestão como vereadora, afirmando que estava "lutando pela população". Após a fala, o presidente da sessão chegou a afirmar que a vereadora "abrilhantava" a lista de pré-candidatos em Canindé.

Ela tornou a se manifestar sobre a pré-candidatura durante sessão no dia 3 de maio de 2024.

No caso de Sandra, a promotoria considerou ainda publicações em vídeos e fotos na rede social da representada com a frase “JuntosSomosMaisFortes”. “A expressão sugere uma união em torno da pré-candidata, implicando que a coletividade alcançará maiores benefícios e conquistas caso ela seja eleita”, alega o órgão.

Ambos os vereadores foram contatados. Jardel por meio de aplicativo de mensagens, para o número de final 48. Sandra por meio de mensagem para suas redes sociais. Quando houver retorno, o material será atualizado.

Disputa eleitoral em Canindé é marcada por acusações de fake news e manipulação

Antes mesmo da representação, os pré-candidatos já acusavam um ao outro de se utilizarem das redes sociais para benefício próprio e até mesmo para prejudicar opositores.

Kledeon foi lançado pré-candidato à sucessão da prefeita Rozário, após negociação com Chiquinho Feitosa, presidente estadual da sigla. A escolha do ex-secretário e não de um nome da base petista teria sido a causa do rompimento da gestora com o vice Ilomar Vasconcelos (PT), também pré-candidato ao município.

Sandra e Jardel, apesar de terem lançado pré-candidaturas distintas, conversam sobre uma união em uma frente ampla contra a prefeita. Segundo o vice Ilomar, a chapa ainda contaria com a atuação dele próprio e do deputado estadual Almir Bié (PP). O plano é que Ilomar e Jardel componham oficialmente a chapa, decidindo quem encabeçará e quem será o vice. Os demais deverão apoiar a oposição.

Segundo Ilomar, apesar do rompimento, a prefeita segue como se nada tivesse acontecido, tendo tentado, inclusive, filiar Kledeon ao PT. “Como eu sou da executiva estadual, todas as reuniões estaduais eu estou. Não chegaram nem a pautar, viram que eu não iria permitir”, disse ele.

Já a base acusou a oposição de disseminação de desinformação em alguns perfis no Instagram, em relação a um troca-troca de partidos de vereadores e de traição por parte da prefeita em relação a alguns aliados.



