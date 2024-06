Disputa é marcada por acusações de fake news

Antes mesmo da representação do MPCE, os pré-candidatos já acusavam um ao outro de se utilizarem das redes sociais para benefício próprio e até mesmo para prejudicar opositores. Kledeon foi lançado pré-candidato à sucessão da prefeita Rozário, após negociação com Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos. A escolha do ex-secretário e não de um nome da base petista teria sido a causa do rompimento da gestora com o vice Ilomar Vasconcelos (PT), também pré-candidato ao município.

Os vereadores Sandra e Jardel, apesar de terem lançado pré-candidaturas distintas, conversam sobre uma união em frente ampla contra a prefeita. Segundo o vice Ilomar, a chapa ainda contaria com a atuação dele próprio e do deputado estadual Almir Bié (PP). O plano é que Ilomar e Jardel componham oficialmente a chapa, decidindo quem encabeçará e quem será o vice. Os demais deverão apoiar a oposição.

Segundo Ilomar, apesar do rompimento, a prefeita segue como se nada tivesse acontecido, tendo tentado, inclusive, filiar Kledeon ao PT. "Como eu sou da executiva estadual, todas as reuniões estaduais eu estou. Não chegaram nem a pautar, viram que eu não iria permitir", disse ele.

Já a base acusou a oposição de disseminação de desinformação em alguns perfis no Instagram, em relação a um troca-troca de partidos de vereadores e de traição por parte da prefeita em relação a alguns aliados. (Ludmyla Barros)