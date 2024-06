Fernando acredita que, mesmo se alcançasse meta, Juazeiro escolheria prefeito em primeiro turno

Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará O DEPUTADO estadual Fernando Santana (PT) é pré-candidato em Juazeiro

Pré-candidato do PT a prefeito de Juazeiro do Norte, o deputado estadual Fernando Santana, considera que mesmo se o município tivesse alcançado a meta de realizar segundo turno, o pleito seria resolvido no primeiro turno.

"Eu vejo que tende a polarizar, tende a ser só dois candidatos - no máximo, três -, por isso, mesmo tendo o número de pessoas aptas a votar, nós não teríamos uma disputa de segundo turno, não", avalia o postulante.

Ao O POVO, Fernando contou que não estabeleceu meta política para o cenário. "Eu não tinha nenhuma estratégia de ter ou não ter segundo turno. Para mim, se você coloca seu nome numa pré-candidatura, você nem escolhe adversário e nem escolhe a condição. Você faz o seu projeto e, na hora que a lei permite, você apresenta esse projeto da melhor maneira à população", considera.

Apesar disso, o pré-candidato do PT acredita que alcançar a meta de 200 mil eleitores - condição para realização de segundo turno - seria uma chance para dar mais "visibilidade" e demonstrar "a pujança" do município.

"O que eu queria que tivesse neste ano? O número para ter o segundo turno, porque isso mostraria a imagem maior, aumentada de Juazeiro do Norte, mas sobre a estratégia política, eu não percebo que este ano mudaria nada, não", projetou Fernando.

Questionado se a possibilidade de ter segundo turno ampliaria a articulação para formação de aliança, ele foi cauteloso. "Ainda não. Nós precisamos amadurecer isso para o futuro, sabe? Eu acho que o pleito de Juazeiro é um pleito de um turno só. Se houvesse segundo turno pelo número de eleitores, ainda assim, eu acreditaria que seria uma eleição de um turno, pelos desenhos que eu estou vendo se formar, pelos diálogos que eu estou vendo acontecer, então, eu creio que será uma coisa para o futuro", disse.

O prefeito de Juazeiro do Norte e pré-candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), também foi procurado para comentar o assunto, mas a assessoria de comunicação dele informou que o retorno não seria possível até a publicação desta matéria. Ele também foi contatado diretamente pelo telefone de final 9204.