Juazeiro não alcança meta de 2º turno nas eleições de 2024 por menos de 800 eleitores

Foto: Divulgação/TRE-CE PRESIDENTE do TRE-CE transferiu título para a cidade natal, Juazeiro do Norte

Apesar de ampla mobilização para transferências de domicílio eleitoral e regularizações de títulos, o município de Juazeiro do Norte não conseguiu alcançar a marca de 200 mil eleitores, necessária para a possibilidade de realização de um segundo turno.

Na atualização definitiva do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), divulgada nesta segunda-feira, 10, o montante chegou a 199.223 eleitores. O resultado aponta que o município ficou a 777 pessoas para atingir a meta. Apesar do resultado, Juazeiro apresenta aumento de mais de 16 mil eleitores se comparado aos números do último pleito, realizado em 2022.

Assim, apenas os municípios de Fortaleza e Caucaia seguem com a possibilidade de um segundo turno, que ocorre em 27 de outubro, caso nenhum candidato nas duas cidades alcance mais da metade dos votos válidos para vencer na primeira etapa.

Em nível estadual, o balanço do Tribunal mostra que o Ceará também obteve aumento na quantidade de pessoas aptas a votar nas eleições municipais deste ano. Comparado ao mesmo pleito de 2022, houve um crescimento de quase 120 mil eleitores.

Ao todo, o Estado fecha em 6,9 milhões de votantes disponíveis para escolher prefeitos e vereadores de seus respectivos municípios. O presidente do TRE-CE, o desembargador Raimundo Nonato Silva, considera que os números são resultado do trabalho de fomentar a aproximação entre a Justiça Eleitoral e os eleitores cearenses.

“O TRE do Ceará avalia como positivo os resultados alcançados, bem como pelo empenho de cada colaboradora e cada colaborador para este propósito. Tivemos bons resultados e preparamos um cenário ideal para a conquista de metas ainda maiores no próximo ciclo eleitoral”, pontuou.

Em Juazeiro, houve campanha de alistamento a fim de atingir a meta e até o presidente do TRE-CE transferiu o domicílio eleitoral para o município, de onde é natural. Além de Nonato, a juíza titular da 119ª Zona eleitoral, Samara de Almeida Cabral Pinheiro de Sousa, e o juiz titular da 28ª Zona, Gustavo Henrique Cardoso Cavalcante, trocaram os domicílios eleitorais para lá.

Juazeiro quase alcançou meta, mas número caiu

Os balanços do montante de eleitores estavam sendo divulgados diariamente no portal do TRE-CE. A medida que as atualizações se davam, o número de Juazeiro do Norte aumentava ou diminuía. Essa variação ocorre porque algumas solicitações aguardavam atendimento, cujo período duraria, segundo o Tribunal, até o dia 5 de junho, conforme estabelecido pelo calendário eleitoral, mas o prazo acabou sendo estendido.

Em algumas ocasiões, o município quase alcançou o objetivo de ter a possibilidade de realizar segundo turno. Em 13 de maio, por exemplo, Juazeiro contava com 199.896 eleitores nas duas zonas eleitorais da cidade. Ou seja, estava apenas a 104 eleitores de se tornar a terceira cidade apta ao pleito em dois momentos. Depois disso, o número começou a cair, até alcançar o montante atual.

O período para regularização e transferência do título eleitoral terminou oficialmente no último 8 de maio. Por essa razão, aquelas pessoas que não solicitaram atendimento e se encontram em situação irregular, não poderão votar neste ano. Além disso, o grupo deverá solicitar uma certidão circunstanciada para não perder os direitos eleitorais.

No período, os atendimentos realizados pelos Tribunal são os mais variados. Eles incluíam também pessoas que votavam em Juazeiro do Norte, mas transferiram o domicilio para outros locais do Brasil. Situação que interfere diretamente no total de eleitores.

Ações que não impactam o número de eleitores nas zonas eleitorais também estão inclusas nesse trabalho realizado pelo TRE, como a alteração de endereço dentro da mesma cidade, alteração de nome social, dentre outros serviços. (colaborou Thays Maria Salles)