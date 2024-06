Roberto Pessoa comemora decisão do PT; Julinho lamenta

O prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) emitiu nota, via redes sociais, celebrando o apoio do PT à atual gestão municipal nas eleições de 2024 em Maracanaú, cidade distante 23,6 km de Fortaleza. O pronunciamento se deu na manhã desta terça-feira, 11, um dia após a decisão do diretório nacional petista, que priorizou Pessoa, em vez do pré-candidato filiado ao PT, o deputado estadual Júlio César Filho, o Julinho.

No texto, o apoio é elencado como uma "decisão histórica", uma "união de forças" em prol de Maracanaú.

"O Diretório Nacional do PT tomou uma decisão histórica: homologar a resolução do diretório municipal de Maracanaú de apoiar a reeleição do prefeito Roberto Pessoa. Uma decisão que une todas as esferas do poder para atender as demandas do nosso povo e fazer uma Maracanaú cada vez mais forte", informa a nota.

A decisão do PT Nacional vai em conformidade com o PT de Maracanaú, que, desde março, havia firmado apoio a Pessoa. No entanto, entrava em choque com pretensões de Julinho, que havia se filiado ao PT em 2022, visando ser o nome da legenda nas eleições de 2024, na cidade metropolitana.

Julinho, por sua vez, lamentou a decisão, afirmando que ela "não é sadia politicamente".

O deputado afirmou que Maracanaú merece uma renovação para contrapor a continuidade do grupo político há 20 anos à frente da gestão.

"Nós vemos como uma decisão não sadia politicamente para o município de Maracanaú. Tendo em vista que o grupo liderado pelo prefeito Roberto Pessoa já está hegemonicamente a 20 anos no poder", disse ao O POVO.

E seguiu: 'A gente acredita que Maracanaú merece uma renovação, tanto é que botamos o nosso nome para concorrer a prefeito esse ano de 2024 como candidato pelo PT". (Guilherme Gonsalves e Ludmyla Barros)