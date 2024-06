CPI da Enel é instalada na Câmara de Fortaleza; é a 2ª investigação aberta em uma semana

Foto: Divulgação/Instagram: Pedro Matos CPI da Enel foi instalada na Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) instalou nesta quarta-feira, 12, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará a Enel Ceará. A comando da investigação ficou definido com o vereador Pedro Matos (Avante) como presidente, Márcio Martins (União), autor do requerimento, como vice-presidente, e PPCell (PDT), vice-líder do prefeito José Sarto, relator.

Também compõem a comissão os vereadores Danilo Lopes (PSD), Júlio Brizzi (PT), Ronaldo Martins (Republicanos) e Kátia Rodrigues (PDT). Esta é a segunda CPI aberta pela Casa em uma semana. No último dia 7, também foi instalada a comissão que vai investigar aplicativos de transporte de passageiros, para apurar possíveis abusos cometidos pelas plataformas.

Pedro Matos afirmou que pretende fazer um trabalho em todas as Regionais de Fortaleza e pegar o que foi positivo na CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas também com um alinhamento independente.

"A gente quer mostrar um relatório que traga de fato soluções para os problemas que vêm afligindo o cidadão de Fortaleza. Da classe E à classe A, são pessoas descontentes com esses serviços prestados pela Enel", disse o presidente ao O POVO.

O parlamentar também destacou que o objetivo da CPI é de colher informações e elementos para, primeiro, demandar a Enel, e depois fazer as convocações de pessoas vinculadas a instituições públicas de Fortaleza, como a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que sofre com os semáforos apagados, e a Secretária de Conservação e Serviços Públicos, responsável pela iluminação da cidade.

O vereador Pedro Matos disse que o trabalho, no primeiro momento, será externo e de alinhamento interno, visto que a Câmara entrará em recesso parlamentar em julho. Ele espera entre agosto e setembro iniciar as convocações.