Sarto diz que tentará diálogo com novo secretário e critica fala de Elmano: "Antes bandido era o quê?"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,12.06.2024: Prefeito Sarto inaugura posto de saúde Dr. Sérgio Gomes de Matos, no bairro Edson Queiroz.

O prefeito José Sarto (PDT) comentou mais uma vez, nesta quarta-feira, 12, sobre a atuação do Governo do Ceará no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O gestor municipal questionou as declarações recentes do governador Elmano de Freitas (PT) de que a partir de agora “bandido seria tratado como bandido”, alegando que os juízos estão “equivocados” quanto ao tema, com pouco diálogo por parte do Estado. Sarto disse, no entanto, que buscará "conversar" com o novo secretário da SSPDS, Roberto Sá.

“Bom, antes, era tratado como?”, questinou, se referindo à frase de Elmano. “É a grande pergunta que fica no coração dos fortalezenses, cearenses. Se agora no momento da declaração, bandido será tratado como bandido, antes era o quê? Artista? Eu lamento profundamente que os destinos estão a meu juízo equivocados”, levantou o prefeito, ao ser questionado sobre o tema, em coletiva, durante inauguração do posto de saúde Doutor Sergio Gomes de Matos, no bairro Edson Queiroz.

Sarto alegou uma carência de diálogo por parte do Governo. Conforme o prefeito, isso teria um impacto nas ações da Prefeitura focadas em “políticas preventivas”. “Há pouco diálogo e pouca intenção de dialogar. Toda política de inclusão social, que é a política preventiva, nós estamos fazendo. Mas isso não está bastando. Estamos precisando ampliar”, disse.

Assim, o novo secretário seria procurado, para tratar do tópico. “Vamos procurar diálogo com o novo secretário da Segurança, conversar com ele. Institucionalmente é bom que se preserve a relação institucional. Quem fala aqui não é a persona, quem fala aqui é o prefeito da capital do estado do Ceará, que pede socorro, que pede segurança”, completou.

Prefeitura e Governo do Estado protagonizam conflitos quanto à Segurança; Sarto desejou “votos” mas criticou o novo secretário

Sarto se pronunciou sobre a troca do comando da SSPDS pouco após o anúncio da mudança na pasta, que ocorreu no dia 27 de maio. Pela manhã, Sarto desejou votos a Roberto Sá, em entrevista presencial, com o repórter Guilherme Gonsalves, do O POVO. À noite, o tom mudou e o prefeito chegou a insinuar, via redes sociais, um “projeto” do Governo Estadual para tornar Fortaleza “a capital mais perigosa do Brasil”.

As críticas do prefeito e de outros opositores do Governo à Segurança, no entanto, vêm escalonando desde antes da mudança no secretariado, sendo um tópico constante de embates políticos.

Uma das mais marcantes trocas de declarações ocorreu após assassinato no Instituto José Frota (IJF), em meados de abril. Sarto alegou “cumplicidade” do Governo quanto ao combate de facções criminosas. Elmano rebateu, “lamentando” a “postura irresponsável e oportunista do prefeito de Fortaleza, que buscando criar um fato político em cima de uma tragédia, atribui o episódio a ação de facções.”

Outro ponto de embate envolveu uma declaração do ex-secretário da SSPDS, Samuel Elânio, na qual ele reconheceu o aumento do número de homicídios, no entanto, afirmou que o número seria "razoável" comparado a um outro período.

Sarto destacou a situação de insegurança no Estado e afirmou que os números são "inaceitáveis" e não razoáveis, como Elânio havia classificado os casos de homicídio no Ceará.

Uma semana após a declaração, Elmano demitiu Elânio e anunciou Sá. Na cerimônia de posse, no último dia 3, o governador emitiu a declaração comentada hoje por Sarto.

Na ocasião, Elmano afirmou: "Nós faremos tudo e seremos implacáveis contra o crime. E dizer muito claro ao Estado do Ceará que, nessa nova fase, bandido no Ceará será tratado como bandido que aterroriza nosso povo.”.