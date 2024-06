Camilo volta a pedir fim de greve nas universidades e diz que Lula anunciará investimentos no CE

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), voltou a defender o fim da greve nas universidades federais e reforçou a atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para atender às demandas dos profissionais. Em evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 15, Camilo disse que Lula deve anunciar investimentos na área da educação em visita ao Ceará marcada para a próxima quinta-feira, 20 de junho.



“Fui governador e acho que a greve não deveria ter acontecido. Greve só acontece quando não há diálogo. Vejam bem, servidores públicos federais passaram seis anos com reajuste zero. Eu sou servidor público federal. No primeiro ano do Lula ele dá 9%, ou seja, o dobro da inflação”, lembrou o ministro durante coletiva de imprensa.

Santana reforçou a importância de valorizar quem faz a educação acontecer. “Tenho dito que nós repensemos a importância dos servidores da educação e o papel que desempenham na nossa universidade e institutos. O aumento que será anualizado até o fim de 2026, somando com o aumento do ano passado, para docentes varia de acordo com o nível de 23% a 43% de aumento. Para servidores técnicos a variação chega até 46%. Tenho feito um apelo e acho que é um momento de encerrar a greve”, completou lembrando de novos recursos da ordem de R$ 5,5 bilhões anunciados pelo governo.

Ressaltando os esforços, Santana lembrou que o governo está em curso há um ano e cinco meses e projetou novos anúncios. “O presidente vai vir aqui para anunciar hospitais universitários no Ceará, novo campus aqui no Ceará, novos cursos, novos e importantes investimentos. Além de reconhecer o papel dos nossos servidores”, encerrou.