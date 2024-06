Eunício distancia MDB de vice do PT: 'não temos nada para lhe pedir'

Foto: Thays Maria Salles EUNÍCIO Oliveira e Evandro Leitão em evento do MDB

Compondo a base do governo Elmano de Freitas (PT), o MDB reafirmou apoio ao nome do deputado Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza em evento realizado nesta sexta-feira, 14, com a presença de pré-candidatos a vereadores, postulantes a prefeito em municípios cearenses e a aliados. De acordo com o presidente da sigla no Ceará, senador Eunício Oliveira, a pretensão do MDB é que o petista comande a gestão Executiva municipal.

"Olha, nós temos uma aliança com o Partido dos Trabalhadores e temos a certeza absoluta que o MDB estará unido ao nosso pré-candidato Evandro Leitão. Nós temos a pretensão de que Evandro seja o pré-candidato agora e que Evandro seja o nosso prefeito. Essa é a nossa intenção", delimitou Eunício durante entrevista coletiva.

Ao público, o dirigente partidário expressou o desejo de vitória do petista ainda no primeiro turno das eleições. "As pessoas vão, se Deus quiser, colocar o Evandro prefeito de Fortaleza ainda no primeiro turno para a gente não ser obrigado a fazer coisas que não concordamos em fazer".

E continuou, dirigindo-se ao pré-candidato: "Por isso, meu irmão camarada Evandro, que Deus lhe abençoe nessa caminhada. E saiba de uma coisa: o MDB não tem nada para lhe pedir. O MDB tem, sim, o direito de poder chegar e dizer para vocês: estamos ao teu lado para o que der e vier para que você faça uma grande gestão".

Evandro, por sua vez, chegou ao evento ao lado de Eunício; da senadora Janaína Farias (PT); do presidente do MDB Fortaleza, deputado estadual Danniel Oliveira; e do presidente do PT Fortaleza, deputado em exercício Guilherme Sampaio. Em conversa com os jornalistas antes do encontro iniciar, o pré-candidato sinalizou uma parceria futura na administração de Fortaleza entre o PT e o MDB.

"O MDB vai fazer a gestão comigo. O MDB tem cadeira cativa e por isso eu tenho compromisso. Compromisso primeiro com as pessoas. Eu não faço política jogando palavras ao vento. Eu faço política com compromisso. E o senador Eunício, eu digo isso pelo respeito que eu tenho por ele, ele sempre foi um cidadão muito compromissado. Eu fico muito feliz em ele estar nos apoiando em todos os momentos", disse Evandro.

Questionado sobre a vice, o petista explicou não estar "fechado com ninguém". "Nós vamos discutir, avaliar, e diante dos quadros que existem nos partidos, a gente vai ver qual é aquele que melhor se adequar, se encaixar com o que a gente deseja".

Ele também foi perguntado sobre a possibilidade de dobradinha na formação de chapa com o MDB, que tem a vice-governadora Jade Romero na composição com o governador Elmano. Ao que Evandro despistou: “Quem sabe”.

Jade também comentou sobre a possibilidade. “Acho que o MDB tem bons nomes para apresentar para a vice e sei que essa construção vai ser feita dialogando com todos os partidos, assim como foi a minha indicação. Esse crivo partidário é importante para que possa unir todos os partidos, todo esse espectro político que a gente já tem, essa parceria no governo do Estado, para que a gente possa replicar também, não só para a Prefeitura de Fortaleza, mas para outras eleições também”.

Ela defendeu que a escolha precisa ser feita “de maneira ampla, de forma dialogada e da maneira que mais contribua para uma candidatura forte, com uma boa musculatura para que seja uma candidatura cada vez mais competitiva aqui em Fortaleza".

Durante discurso no palco, Evandro enalteceu a postura da sigla medebista na disputa pelo nome que deve formar chapa com o PT na sucessão ao Paço da Capital. "Nós vivemos de gestos. São gestos importantes que nós conhecemos quem são as pessoas. E o deputado Eunício, todos os gestos que ele tem tido para conosco, sempre tem sido de respeito e que tem sido fundamental na política, mas está faltando nesse nosso meio, que é o compromisso com a coisa pública", pontuou.

E reforçou: "Eu só tenho a dizer gratidão por estar acreditando em mim, no meu trabalho, por estar ao nosso lado. E quero aqui firmar um compromisso: eu não irei governar essa cidade sozinha. Eu irei governar com todos vocês".