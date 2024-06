Evandro parabeniza Sarto por vetos sobre áreas de proteção, mas critica postura de 'voltar atrás' em decisões

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)

Pré-candidato do PT à sucessão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o deputado estadual Evandro Leitão parabenizou os vetos do gestor sobre dois projetos de lei que propunham a extinção de áreas de proteção e recuperação ambiental na Capital. Apesar disso, no mesmo evento, o parlamentar criticou postura de Sarto de "voltar atrás em decisões".

"Parabenizo ao prefeito Sarto por ter vetado um projeto como esse que, sem sombra de dúvidas, só iria prejudicar a população. Fortaleza já tem poucas áreas de preservação ambiental e tirar ainda mais outras seria prejudicial. Portanto, ainda bem, ainda bem que ele escutou os nossos reclames e voltou atrás de um posicionamento", pontuou Evandro durante entrevista antes do encontro do MDB Ceará, realizado nesta sexta-feira, 14.

Já durante discurso para o público, o pestista teceu críticas ao pedetista. "Fortaleza hoje, infelizmente, tem um gestor que não escuta a população. Toma decisões, muitas delas, sem escutar as pessoas e termina tendo que voltar atrás dessas decisões. Eu posso aqui enumerar várias, desde uma taxa que se cria do lixo sem escutar as pessoas até um mercado que se decide que vai fechar e alguns dias depois teve que voltar atrás, porque a revolta da população lá da Aerolândia foi muito grande", relatou Evandro.

E seguiu: "Hoje o que nós observamos é o prefeito toda horas se lastimando que não faz isso por causa daquilo. Meu amigo, vá trabalhar. E, além de trabalhar, meu amigo, vá criar relações respeitosas com as pessoas", comentou ao se referir ao projeto que defende, encabeçado pelo presidente Lula, pelo governador Elmano de Freitas e pelo ministro Camilo Santana (Educação).