Psol e Rede receberão demandas da população para programa de Governo em Fortaleza

Foto: Assessoria/Psol/Rede Técio Nunes (Psol) e Cindy Carvalho (Rede) em evento da pré-campanha do Psol e Rede

A Federação Psol-Rede lançou, na última quinta-feira, 13, o movimento “Nossa Fortaleza”, visando receber demandas da população para a construção do programa de governo da chapa encabeçada pelo produtor musical Técio Nunes (Psol) e da ambientalista Cindy Carvalho (Rede) à Prefeitura da capital cearense.

O lançamento ocorreu em evento com parlamentares do Psol e lideranças nacionais e estaduais da Rede. Na ocasião, foi disponibilizada a programação do movimento.

A princípio, serão realizados debates na sede do Psol, em Fortaleza, atendendo a temáticas que integram os cinco eixos, nos quais o movimento foi dividido. Esses consistem em temas como Segurança Pública, emprego, renda, diversidade e juventude.

Segundo o presidente do Psol Fortaleza, Alexandre Uchoa, após os debates na sede da sigla, as discussões deverão se expandir a bairros da periferia de Fortaleza.

O retorno, de acordo com Alexandre, será unicamente em propostas, sem metas quanto ao impacto da ação na adesão no número de eleitores, por exemplo. “A gente espera que com essa troca de experiências possamos ter um retorno qualificado, para que isso venha a disputar o imaginário das pessoas, na perspectiva de esperança e organização. Queremos propostas mais resolutivas”, afirmou.

A iniciativa será ampliada ao longo dos próximos meses. Dentre os mecanismos para troca de informações de demandas, estão previstos: podcast, seminários além de uma plataforma digital que está sendo desenvolvida para que os eleitores possam acessar e informar as questões.

Confira cada um dos eixos de discussão do movimento ‘Nossa Fortaleza’

1. Fortaleza a serviço do Povo - demandas da segurança pública, cultura, educação, saúde e assistência social.

2. Geração de emprego e renda - aborda a economia criativa, tecnologia e inovação, pessoas com deficiência (PCD’s), protagonismo popular.

3. Direito à Cidade - pauta a moradia, segurança ambiental, mobilidade.

4. A Fortaleza feita por nós - pauta o protagonismo das mulheres, da negritude, e diversidade do movimento LGBTQIAP+.

5. A juventude quer outra Fortaleza - o protagonismo das juventudes e suas demandas por segurança, mobilidade, passe livre e direito à vida.

Datas divulgadas de debates do movimento 'Nossa Fortaleza'

"Fortaleza a serviço do povo" - 22 de junho - 9 horas

"Geração de emprego e renda" - 27 de junho - 18h30min

"Direito à Cidade" - 29 de junho - 9 horas

"A Fortaleza feita por nós" - 04 de julho - 18h30min

"A juventude quer outra Fortaleza" - 13 de junho - 9 horas

Todas as discussões serão na Sede do Psol - Rua Monsenhor Bruno, 3008 - Aldeota, Fortaleza