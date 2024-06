Davi diz que frase de apoio de Eunício a Fernando Santana foi de "forma errônea"

Presidente do MDB no Ceará e maior liderança do partido, o deputado federal Eunício Oliveira chamou o deputado estadual e pré-candidato Fernando Santana (PT) de "futuro prefeito de Juazeiro do Norte".

No município localizado a 512,2 quilômetros de Fortaleza, porém, a sigla emedebista tem o também deputado estadual Davi de Raimundão como postulante à sucessão do atual chefe do Executivo municipal, Glêdson Bezerra (Podemos).

Após o comentário, Davi reafirmou a sua pré-candidatura. Fernando, por sua vez, descartou a possibilidade de disputar como candidato a vice numa chapa com o colega de Assembleia.

"Vem chegando ali o nosso futuro prefeito de Juazeiro, nosso querido Fernando Santana, que faz uma aliança também junto com o nosso querido MDB", proferiu o dirigente partidário em evento na última sexta-feira, 14, na capital cearense.

Antes de o encontro iniciar, em entrevista coletiva, Eunício contou que tem dialogado tanto com Davi de Raimundão quanto com Fernando Santana. "Nós vamos encontrar uma saída até a próxima semana", projetou o ex-senador.

Filho do ex-prefeito Raimundo Macêdo, conhecido como Raimundão, o deputado Davi lançou sua pré-candidatura ao comando da administração de Juazeiro do Norte ainda em janeiro deste ano. Em entrevista no último sábado, 15, ele avaliou o comentário de Eunício como um pronunciamento dado de "forma errônea".

"Logicamente, na emoção ali, no discurso, onde tinham várias pessoas importantes do estado do Ceará, eu acredito que ele se pronunciou de uma forma errônea, porque nós tínhamos conversado. Porém, eu vou sentar ainda com Eunício. Vamos analisar com carinho o pensamento do grupo mais do que o meu pensamento", pontuou, acrescentando que "às vezes a gente perde muito tempo pensando em pré-campanha e esquece o mais importante: a vida melhor para a população".

Questionado se deixaria o grupo caso não seja o escolhido, Davi foi cauteloso. "Nós vamos resolver em breve. Estamos na pré-campanha e nossa pré-campanha vai ser essa: andando, dialogando e conversando", avaliou.

Ao O POVO durante o encontro do MDB, Davi reforçou sua disposição para seguir na corrida eleitoral, destacando o alinhamento com os governos estadual e federal: "O Eunício, que é nosso líder, tem conversado muito com a gente, conversado com o governo, com a vice-governadora Jade Romero (MDB), com o governador Elmano de Freitas (PT), com o ministro Camilo Santana (PT), no pensamento de um projeto político para o Juazeiro, algo grande, onde, logicamente, como Eunício já colocou, tanto um como o outro podem ter uma candidatura única".

"Nosso pensamento", continuou o deputado, "nosso desejo é esse, para que a gente reconstrua um projeto importante para o crescimento daquela cidade, a terra de Padre Cícero".

A respeito da possibilidade de ceder a cabeça de chapa, Davi respondeu: "Quem quer unir tem que saber que alguém tem que ceder. Então, tanto eu como o Fernando, nós estamos dispostos, sim, a ceder, pensando num projeto maior, um projeto macro".