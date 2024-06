"Irreversível", diz Fernando Santana sobre candidatura à Prefeitura

Pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro, o deputado estadual Fernando Santana (PT) contou ao O POVO que "é irreversível" sua postulação ao comando do Paço de Juazeiro.

Na ocasião, o petista também agradeceu à deferência de Eunício Oliveira (MDB) sobre ele ser o "futuro prefeito" da cidade, mas ponderou haver diálogo com os demais partidos do arco de alianças, como o Republicanos, o PSB e o PSD.

"O ex-senador Eunício já sinalizou que deseja que o MDB marche nas eleições com o PT e eles reivindicam também a possibilidade da vice, como outros grupos também reivindicam", indicou o parlamentar.

"Eu vou ouvir todos e dialogar com todos para que, no momento correto, a gente possa tomar a decisão, mas a decisão não vai ser minha como pré-candidato a prefeito. Essa decisão é do grupo, de quem será o melhor vice a compor essa chapa. Quero acolher todos que puder acolher, e o MDB, eu tenho o grande desejo que ele marche conosco para as eleições", relatou Fernando.

A composição de uma chapa única em Juazeiro já foi expressada como desejo de uma das principais lideranças petistas no Ceará, o ex-governador Camilo Santana. Em maio, o agora ministro da Educação defendeu que haja uma unificação e que o bloco governista participe da disputa sem fragmentação.

"O PT lá está na situação, como outros municípios estão nesse momento (com mais de uma candidatura governista). O Fernando está se apresentando como pré-candidato do PT e outros aliados nossos, como o Davi de Raimundão, pré-candidato do MDB", disse, na época, ao O POVO.

"Nós estamos discutindo lá com os aliados a unificação de um nome único, chapa única", concluiu Camilo, "para que a gente possa estar à disposição do povo de Juazeiro como opção para governar" (Thays Maria Salles).