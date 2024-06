Eleições 2024: Wagner diz que apoio do MBL é "muito bem-vindo"

Foto: FERNANDA BARROS Capitão Wagner (União Brasil) recebe apoio do MBL à sua pré-candidatura a prefeito de Fortaleza

Pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo União Brasil, o ex-deputado Capitão Wagner afirmou que é "muito bem-vindo" o apoio do Movimento Brasil Livre (MBL) à sua postulação. Ele, que também é presidente do partido no Ceará, considerou que o MBL "tem uma força muito grande na juventude".

"Fico feliz com esse movimento da juventude do MBL em apoio a nossa pré-candidatura e futura candidatura. É um apoio que é muito bem-vindo", comentou ao O POVO nesta segunda-feira, 17.

Wagner avalia que o grupo "é muito crítico", por essa razão, deve apoiá-lo tanto nos acertos quando nos erros. "Está muito claro para mim que estarão comigo naquilo que eu acertar e, naquilo que eu errar, eles irão criticar e isso não é condicionante para a parceria. Pelo contrário, eu acho que ter a capacidade de ouvir as críticas e de resolver os problemas é a forma de fazer uma gestão adequada".

O postulante compara a postura do MBL à sua atuação no comando da Secretaria de Saúde de Maracanaú. "Foi assim que a gente, inclusive, conquistou muitos opositores da gestão ao receber as críticas, ao solucionar os problemas. Aqueles que antes criticavam somente passaram, também, a elogiar a gestão do prefeito especialmente na área da saúde", relatou Wagner.

Em evento promovido MBL, no último sábado, 15, o porta-voz do grupo político no Ceará e pré-candidato a vereador de Fortaleza, Pedro Arthur (União Brasil), mencionou que o grupo não tem candidatura própria para disputar o Paço da Capital, mas que está “agindo com reciprocidade” com o dirigente partidário.

“O MBL não tem uma candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, a gente age com reciprocidade com quem entra no nosso projeto, e alguém que vem aceitando as nossas propostas e vem nos auxiliando é o Capitão Wagner. Eu acho que é muito difícil se abster num cenário tão conturbado que vai ser essas eleições”, pontuou Arthur.

Apesar da declaração, ele reforçou que o “MBL não tem rabo preso com ninguém”, sinalizando a possibilidade do movimento político apoiar outro nome posteriormente. Em Fortaleza, o eleitorado tem mais duas opções alinhadas à direita: o deputado federal André Fernandes (PL) e o senador Eduardo Girão (Novo).

Presente no encontro do MBL, o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) comentou que, embora hajam três postulações nesse campo, "o Wagner tem conseguido manter um recall muito grande, está aparecendo nas pesquisas prévias em primeiro lugar, apesar de todos os nomes estarem lançados". "Isso nos deixa muito esperançosos”, expressou o parlamentar.

Na ocasião, Reginauro também ponderou que a disputa será “muito acirrada”, tendo em vista que a esquerda e centro-esquerda apresentam nomes fortes, como o do atual prefeito, José Sarto (PDT), e o do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão (PT).

Com informações da repórter Luiza Vieira/Especial para O POVO

