Em reencontro frio, Elmano e Sarto voltam a dividir palco após 9 meses

Foto: Guilherme Gonsalves / O POVO Governador cearense Elmano de Freitas e prefeito de Fortaleza José Sarto dividiram palco em evento nesta segunda-feira, 17

O prefeito de Fortaleza e pré-candidato à reeleição, José Sarto (PDT), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o presidente da Assembleia Legislativa (Alece) e também pré-candidato à Prefeitura, Evandro Leitão (PT), dividiram o palco de um evento na manhã desta segunda-feira, 17.

No início, quando chamados para subir ao palco, Sarto não cumprimentou Elmano e Evandro. Os político só fizeram acenos quando usaram da palavra saudando juntamente com as demais autoridades e presentes. Em certo momento, após discursar, o prefeito apertou a mão do governador. O prefeito não chegou a cumprimentar fisicamente Evandro.

Ao fim de seu discurso, Elmano, se dirigindo aos prefeitos e gestores municipais, afirmou que existem divergências, citando como algo positivo, mas é importante ter a "maturidade" para trabalhar em conjunto e lidar com as diferenças políticas.

"Nós aprendemos que a nossa diferença política não é maior do que a gente quer fazer pelo povo do Ceará. Nós temos diferença, e é bom que tenha. É ruim quando todo mundo pensa igual, a gente não cresce. Mas o importante do Ceará é que nós tenhamos a maturidade para poder dizer que esse estado vai ter estrutura", declarou o governador.

A última vez que prefeito e governador estiveram juntos em evento público foi em setembro de 2023, durante cerimônia do Banco do Nordeste que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À época, Evandro Leitão havia acabado de anunciar saída do PDT e era cotado no PT para disputar as eleições de 2024, o que se concretizou com oficialização da pré-candidatura do agora petista.

Neste segunda, os políticos participam do Seminário de Gestores Públicos 2024, no Centro de Eventos, em Fortaleza. O "climão" antecipa o que deve ser o tom da disputa eleitoral municipal entre ex-aliados neste ano.



Após o rompimento da aliança estadual entre PT e PDT, na esteira das eleições de 2022, Elmano e Sarto têm acumulado desentendimentos públicos, com direito a troca de farpas e acusações em mais de uma ocasião e dificuldades de relacionamento que geraram queixas de lado a lado.

Já Evandro, será um dos nomes que concorrerá ao Palácio do Bispo (sede da Prefeitura) nas eleições de 2024, enquanto Sarto tentará à reeleição. Recentemente o presidente da Alece e o prefeito também têm protagonizado embates públicos, com críticas mútuas que antecipam o clima eleitoral.



Secretário rebate falas de Sarto

O secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, rebateu falas de José Sarto durante o seminário. O prefeito destacou que Fortaleza é o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste e pontuou ações da Prefeitura da capital cearense para números positivos na geração de empregos.

Vladyson afirmou que o programa Nossas Guerreiras, citado pelo prefeito, foi cofinanciado pelo Governo Estadual com cerca de R$ 19 milhões de recursos.

"É preciso expor os fatos, a bem da verdade, com o intuito de evitar a manipulação dos números da empregabilidade no Ceará", disse o secretário

Com informações do repórter Guilherme Gonsalves.