TRE debate condutas vedadas nas eleições

Com o objetivo de discutir condutas vedadas aos agentes públicos nas eleições de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), por meio da Escola Judiciária Eleitoral do Ceará (EJEC), irá realizar, no próximo dia 20 de junho, o XII Ciclo de Debates. Segundo o órgão, a programação é aberta ao público e ocorre no município de Tianguá.

No formato híbrido, o evento será realizado no Anexo I da Faculdade Uninta no município, com transmissão pelo canal do TRE-CE no Youtube. As pessoas interessadas devem se inscrever por meio de um formulário digital de acordo com o formato de participação, ou seja, se presencial ou online.

Segundo o TRE-CE, o Ciclo de Debates tem como meta aprofundar os estudos acerca dos principais aspectos da legislação, resoluções e jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conteúdo que irá nortear o pleito deste ano.

A abertura do evento será realizada pelo presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, e pelo diretor da EJEC, desembargador eleitoral Luciano Maia.