Gomes de Matos deixa o PL após anunciar apoio à reeleição de Sarto

Foto: Samuel Setubal RAIMUNDO Gomes de Matos apoiará reeleição de Sarto

Raimundo Gomes de Matos, presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), se desfiliou do PL após ter declarado, em entrevista ao O POVO, apoio à reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). A informação foi confirmada pelo pré-candidato do PL ao Paço Municipal, o deputado federal André Fernandes.

"Informo que o sr. Raimundo Gomes de Matos, atual secretário da Funci de Fortaleza, não se encontra mais nos quadros do Partido Liberal. O PL é oposição ao prefeito de Fortaleza e seu modelo de gestão", afirmou André nesta quarta-feira, 19.

"O PL também é oposição aos governos estadual e federal do PT. O Partido Liberal mantém a coerência em não ter nenhum ministério em Brasília e nenhuma secretaria no Governo do Ceará nem na Prefeitura de Fortaleza", completou.

André afirma ter procurado Raimundo após a declaração do secretário ao O POVO de que irá apoiar Sarto. De acordo com o pré-candidato à Prefeitura, tal postura seria incompatível com continuidade dele no partido. Gomes de Matos não se manifestou de forma contrária e enviou o requerimento de desfiliação partidária ao presidente estadual do PL, o deputado estadual Carmelo Neto.

Raimundo está no partido desde 2022, quando foi candidato a vice-governador pela chapa encabeçada por Capitão Wagner (União Brasil), hoje também pré-candidato ao cargo de prefeito de Fortaleza. Antes, ele era do PSDB, sigla pela qual foi prefeito de Maranguape e deputado federal por seis mandatos consecutivos.

Gomes de Matos foi convidado pessoalmente por Sarto para assumir o cargo na Prefeitura. O seu filho, o vereador Pedro Matos, deixou o PL na janela partidária e se filiou ao Avante, que integra a base do atual prefeito de Fortaleza.

Procurado pelo O POVO, Raimundo Gomes de Matos explicou que se sente "confortável" para apoiar a reeleição do prefeito Sarto, mesmo acreditando que Fernandes e os demais postulantes alinhados à direita, como Capitão Wagner (União Brasil) e Eduardo Girão (Novo), possam apresentar bons projetos.

Ele também contou que comunicou a saída ao presidente estadual do PL, deputado Carmelo Neto, com cópia para Fernandes. O dirigente partidário teria pedido para postergar a decisão, ao que Gomes preferiu resolver antes de se tornar um "problema".

"Por coerência minha, não ficava de bom alvitre quem apoia o prefeito Sarto e é filiado a outro partido que não está na base dele", iniciou. "Praticamente, eu me antecipei em proceder dessa maneira, para também deixar o partido à vontade. Eu também fico livre de qualquer articulação que eu possa fazer sem ser mal visto".

Gomes de Matos contou que recebeu convites, durante a janela partidária, para se filiar a partidos como PSDB, Agir e Avante, numa possível postulação a vereador de Fortaleza, mas afirmou que, no momento, além de Sarto, seu foco é a pré-candidatura do filho ao parlamento municipal. (colaborou Thays Maria Salles)