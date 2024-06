Lula anuncia investimentos e entrega residências

Em meio à greve de professores e servidores de universidades e institutos federais, o presidente Lula vem a Fortaleza para anunciar investimentos em instituições federais de educação e saúde. Esse primeiro encontro está marcado para às 12 horas, no Palácio da Abolição.

Antes do evento, às 9 horas, o Comando Unificado de Greve de instituições de ensino superior do Ceará realizará um ato da greve das categorias nas imediações da sede do Governo do Ceará, conforme noticiado pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO.

Além disso, o chefe do Executivo nacional entregará unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, às 16 horas, no Residencial Cidade Jardim III. Ambas as agendas ocorrem em Fortaleza, mas, anteriormente, o governador Elmano de Freitas (PT) havia anunciado ida de Lula ao Cariri. O compromisso, no entanto, não foi confirmado.

Uma das agendas no Interior estava prevista para a Universidade Federal do Cariri (UFCA), no campus de Juazeiro do Norte. A informação sobre o cancelamento foi divulgada em comunicado interno enviado à comunidade acadêmica na segunda, 17, ao qual a rádio O POVO CBN Cariri teve acesso.

Também havia previsão de Lula receber o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará (UFC), na Concha Acústica, mas o ato foi cancelado. Ainda não está definido se a concessão do título ocorreria no Abolição ou será postergada.

Esta é a terceira vez que o presidente visitará o Ceará neste ano. A primeira passagem ocorreu ainda em janeiro, quando inaugurou a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, na Base Aérea de Fortaleza.

Em abril, Lula foi a Iguatu, na Região Centro-sul cearense. Na oportunidade, o chefe do Executivo nacional assinou ordem de serviço do Ramal do Salgado, estrutura de segurança hídrica, e visitou obras da Transnordestina.(Thays Maria Salles)