Aliados de André Fernandes criticam Capitão Wagner, que rebate: "Alguém tem que ser adulto"

Foto: Yuri Allen, em 26/4/2024, e Bruno Spada/Câmara dos Deputados CAPITÃO Wagner e André Fernandes disputam no mesmo campo ideológico

O clima entre os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) vem esquentando à medida que críticas saem dos bastidores e ganham notoriedade pública. Recentemente, aliados do deputado federal aumentaram o tom contra o ex-secretário da Saúde de Maracanaú.

Tancredo dos Santos (PL), pré-candidato a vereador de Caucaia, disse que existe uma possibilidade de André ser eleito ainda em primeiro turno, mas, para isso, Wagner e Eduardo Girão (Novo) deveriam retirar suas pré-candidaturas e declarar apoio a Fernandes.

Ele pontua que André já fez campanha para Wagner em outras oportunidades e Girão só foi eleito senador também pelo deputado federal. De acordo com ele, a aliança não acontece por conta do "ego" dos demais pré-candidatos.

"Nós podemos ter um prefeito pela primeira vez na história de Fortaleza de direita e conservador. Mas o ego do senhor Capitão Wagner, o ego do senhor Eduardo Girão é além das contas. Os senhores poderiam abrir mão agora para a gente se unir e apoiar o André Fernandes, porque ele apoiou vocês", disse Tancredo em entrevista ao Canal do Lobão.



O vereador de Fortaleza licenciado Inspetor Alberto (PL), na mesma entrevista, chegou a dizer que, antes, os votos de alas como a dos evangélicos e da polícia só iam para o Capitão Wagner pois "não tinham opção". "Hoje tem o André", completou. "Nós não tínhamos candidatos de direita, nunca tivemos. Nem pro Estado e nem para a Prefeitura. Agora a gente tem", explicou.



Tal tese também foi defendida pelo vereador em exercício Marcelo Mendes (PL), ex-aliado de Wagner. O parlamentar falou que a porcentagem de votos não representava a força do Capitão, mas "coincidiu-se" de concentrar nele a oposição ao PT e PDT. "O voto conservador não é do Capitão”, afirmou.



Capitão Wagner rebate: Alguém tem que ser adulto

Deputado estadual e aliado de Wagner, Sargento Regiauro (União Brasil) se manifestou por meio de um vídeo após as críticas vindas de aliados de André, questionando por que esta ala da direita mais ligada ao bolsonarismo está "gastando sua energia para atacar o Capitão?".

"O que está acontecendo? Vereadores ligados ao André indo para podcasts para atacar o Capitão, inclusive com inverdades sendo ditas publicamente (...) deixamos a ideologia de lado e vai virar mera politicagem? Enquanto o Capitão fala em unir a direita, parece que nossos amigos só pensam em fazer guerra com quem sempre esteve contra o PT”, declarou.

O próprio Capitão Wagner veio a público rebater o que ele chamou de "ataques orquestrados" contra ele. Ele fala que sempre foi vítima de ódio e disseminação de mentiras nas eleições que participou. O pré-candidato afirmou que "alguém precisa ser adulto".

"Recebi algumas mensagens de amigos falando de ataques orquestrados nos grupos de whatsapp contra mim. E a pergunta que eu faço pra vocês é: 'qual foi a eleição que eu não fui atacado, fui vítima de ódio, de disseminação de fake news, de uma série de mentiras?'. A diferença é que nessa parece que os ataques vêm de todos os lados. A gente coloca na mão de Deus. Alguém tem que ser adulto, alguém tem que ter responsabilidade e paciência", afirmou.

"Estou aqui com muita responsabilidade e paciência para superar todos esses desafios para que a gente possa, em outubro, se Deus quiser, libertar a cidade de Fortaleza de tudo que não presta", completou.



Clima nos bastidores não vislumbra aliança

Embora os três pré-candidatos conservadores, André, Girão e Wagner, defendam uma aliança ainda no primeiro turno, nenhum está disposto a retirar o seu nome da disputa. O clima nos bastidores é de que o movimento não deve ocorrer.

Com os recentes ataques e críticas de aliados de André a Wagner, integrantes do próprio PL projetam que as ações dificultam uma aliança. Já o entorno de Girão imagina que o clima "azedou" com a situação atual.