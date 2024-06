Após incêndio na Alece, Evandro anuncia licitação para reforma do plenário

Foto: Marcos Moura/ Alece EVANDRO concedeu coletiva ao lado de deputados e bombeiros

O prédio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foi atingido por um incêndio no fim da manhã desta quinta-feira, 20. Uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do local, que foi evacuado assim que as primeiras chamas foram detectadas. Após a contenção do fogo, o presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), anunciou que será aberta licitação para reforma do plenário 13 de Maio, parte do Legislativa que foi mais prejudicada.



Duas pessoas ficaram feridas. Uma servidora da Casa que trabalha como auxiliar de serviços gerais chegou a desmaiar após inalar fumaça, mas foi encaminhada a um hospital e está consciente. Outro ferido é um policial militar que sofreu escoriações com as chamas.

Em nota, Alece afirma que as vítimas têm atendimento acompanhado pela Casa. "A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) informa que o incêndio que atingiu o Plenário 13 de Maio na manhã desta quinta-feira (20) foi controlado e não houve vítimas fatais. Algumas pessoas foram atendidas em decorrência da inalação da fumaça e estão sendo acompanhadas pela Casa".

Incêndio na Alece começou por volta do meio-dia. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão na avenida Desembargador Moreira para dissipar o fogo Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

A Alece afirmou ainda que "equipes especializadas seguem trabalhando no prédio principal da Alece para apurar as proporções dos danos" e que "as causas do incêndio serão investigadas pelos órgãos competentes". As atividades Legislativas devem seguir de forma remota, por ora.

"A Alece foi evacuada de imediato a partir do trabalho ágil do Corpo de Bombeiros. No momento, o trabalho está na fase de rescaldo, um processo minucioso de resfriamento do ambiente. Toda a Companhia de Bombeiros da Alece, composta por 32 bombeiros, atuou contando com reforço de sete viaturas do Corpo de Bombeiros, dentre elas de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar", segue a nota.



O incêndio começou por volta das 12 horas. De acordo com Sargento Uchoa, do Corpo de Bombeiros, as informações preliminares são de que o incêndio teria sido causado por um curto circuito no ar condicionado do plenário da Alece. A informação não foi confirmada oficialmente. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para debelar as chamas.



Evandro Leitão chegou ao local por volta das 12h40min. Ele esteve reunido com outros deputados até por volta das 14h, para definir encaminhamentos a serem feitos pela Casa quanto às consequências do incêndio.

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) que também bombeiro militar esteve na ocasião confirmou que não há vítimas em estado grave e que os danos maiores foram materiais.

“Ainda não dá pra saber, não dá pra saber onde começou. Há apenas uma suspeita de que pode ter sido um curto no plenário. É muito cedo pra dizer, vai ter que ser feita a investigação da origem. Graças a Deus não tem nenhuma vítima grave, tivemos apenas uma pessoa que desmaiou por conta da fumaça, foi, está no oxigênio, mas está bem, está consciente. E mais um policial que teve umas pequenas escoriações, mas tudo, danos materiais. O que tem é dano material, realmente é uma perda praticamente de toda a estrutura do plenário", afirmou.

O parlamentar negou ainda as informações que chegaram a ser divulgadas de que o teto do plenário havia desabado com o incêndio. "Não é o teto desabar, são estruturas que estão no teto do plenário, as vidraças. As vidraças, muito calor de fato, muitas explodiram, quebraram, algumas estruturas de fato caíram, mas não é o teto que desabou. A estrutura do teto é muito resistente, ainda suportaria bastante calor, não chegou a tanto. Mas toda a parte de mobília, toda a parte de eletricidade, tecnologia do plenário realmente está totalmente destruída", complementou.

Por volta das 14h, foi liberada a entrada dos funcionários no prédio, para recolhimento de pertences. As pessoas puderam entrar de dois em dois, apenas no Anexo I da Casa Legislativa.



O foco do incêndio foi plenário da Casa, que tinha sessão prevista para esta quinta-feira. No entanto, a sessão não foi realizada por falta de quórum. A maior parte dos deputados estava no Palácio Abolição, onde é realizado um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



