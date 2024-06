Evandro Leitão agradece bombeiros por "ter salvado vidas" em incêndio na Alece

Foto: Reprodução: Instagram/Evandro Leitão / Fabio Lima/O POVO O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará agradeceu o apoio e o trabalho do Corpo de Bombeiros no incêndio

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) agradeceu o trabalho dos profissionais do Corpo de Bombeiros pela atuação na contenção de danos do incêndio ocorrido no Plenário 13 de maio nesta quinta-feira, 20.

"E nós aqui da Assembleia só temos que agradecer, primeiro a Deus e segundo ao Corpo de Bombeiros. Tanto aqui a corporação daqui da Assembleia como também o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará pela presteza, pela celeridade e por ter salvado vidas", disse em vídeo.



Duas pessoas ficaram feridas. Uma servidora da Casa que trabalha como auxiliar de serviços gerais chegou a desmaiar após inalar fumaça, mas foi encaminhada a um hospital e está consciente. Outro ferido é um policial militar que sofreu escoriações com as chamas.



Evandro foi ao local pouco depois do incêndio ter se instalado na Casa, acompanhado de outros parlamentares. Por falta de quórum, não houve sessão na Alece.

O presidente da Alece também informou que as atividades legislativas irão seguir de forma remota, online, a partir da próxima semana, após o plenário ter sido destruído.

Veja como ficou o plenário da Alece:

O foco do incêndio teria sido no plenário da Casa, que tinha sessão prevista para esta quinta-feira. No entanto, a sessão não foi realizada por falta de quórum.



"No entanto, iremos recuperar prontamente entregando novamente a Casa do Povo para a população cearense da mesma forma para todos os parlamentares poderem exercer o seu trabalho. Muito obrigado a todos vocês", disse o presidente Evandro Leitão.