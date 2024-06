Presenças e ausências chamam atenção

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 20.06.24 - Lula assina vários acordos de investimentos no ensino federal no Ceará (Fco Fontenele O POVO)

A visita do presidente Lula (PT) a Fortaleza, nesta quinta, 20, foi marcada, também, por ausências e presenças de políticos cearenses. Pela manhã, o petista participou de cerimônia para anúncio de investimentos em educação e saúde, no Palácio da Abolição. A presença que mais chamou a atenção foi a do prefeito José Sarto (PDT). Já entre as ausências destacou-se a do deputado estadual e pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Desde o rompimento político entre os grupos da Prefeitura e do Governo do Estado, Sarto só havia ido ao Palácio da Abolição em uma ocasião, em agosto de 2023, para reunião com o governador Elmano de Freitas (PT). À época, o gestor disse que cobrava a reunião com frequência, mas que só foi atendido meses depois. De lá para cá, a relação não avançou, pelo contrário, registrou trocas de farpas. No local, o prefeito reforçou que a sua presença era institucional, já que investimentos foram anunciados para a Capital. Sarto é pré-candidato à reeleição pelo PDT e deve disputar com outros pré-candidatos, dentre eles o próprio Leitão, que tem apoio da cúpula do petismo.

A presença de Leitão era esperada, mas não foi possível por conta do incêndio que acometeu o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Evandro deslocou-se até a sede do Legislativo estadual para acompanhar a ação dos bombeiros no combate ao fogo e tomar conhecimento da extensão dos danos causados no prédio.

Também foi notada a ausência de nomes de peso da política local como a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), e o senador Cid Gomes (PSB). A petista não participou de nenhuma das agendas de Lula no Ceará neste ano. Já o socialista, participou da última visita do presidente ao Ceará, ocorrida em Iguatu no mês de abril. (Vítor Magalhães)