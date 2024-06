Sarto diz que não troca ataques com Elmano, mas defende Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES GOVERNADOR Elmano e prefeito Sarto travam conflito

Voltando a participar de um evento no Palácio da Abolição após meses, Sarto comentou nesta quinta-feira, 20, sobre a situação com o governador Elmano de Freitas (PT). De acordo com ele, sua posição é de defender Fortaleza e não trocar ataques, citando problemas na segurança pública.

"O diálogo é institucional, não é troca de ataque. Eu estou defendendo Fortaleza. Quando eu falo por exemplo que falta empenho do governo em resolver o problema da segurança pública, veja por exemplo o que aconteceu na madrugada de hoje", se referindo a uma chacina em Viçosa do Ceará, distante 360,5 km de Fortaleza.

"Nós estamos querendo contribuir. Fizemos diversos movimentos pedindo audiências com o governador e lamentavelmente só tivemos uma. Mas eu estou aberto sempre ao diálogo, tanto que vim aqui", explicou Sarto.

No início da semana, o prefeito e o governador apareceram juntos em público em um seminário sobre gestores públicos, o primeiro encontro de ambos em nove meses. Quando subiram ao palco, Sarto e Elmano não se cumprimentaram, mas quando usaram da palavra saudaram um ao outro.

Por fim, ele deram as mãos e deixaram o local sem mais qualquer aceno. Além de Elmano, Sarto dividiu o palco com Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato à Prefeitura. Eles não se cumprimentaram, apenas se citaram nos discursos.

Sarto também fez críticas à decisão da União de tornar o terreno do Edifício São Pedro como novo campus da Universidade Federal do Ceará (UFC). O gestor da capital cearense afirmou que poderiam ter feito a medida antes e argumentou que partiu dele a "coragem" de demolir o prédio: "Depois que o leão está morto, vêm pegar na cauda dele".

Apesar da crítica, Sarto disse que conversou com o reitor da UFC, Custódio Almeida, que torce para que a universidade execute o mais rápido possível o novo Campus Iracema e as demais intervenções em Fortaleza. (com informações do repórter Vítor Magalhães)

