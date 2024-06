Após incêndio, Alece terá funcionamento normal; sessões plenárias serão remotas

Foto: Reprodução/Instagram Evandro Leitão O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em reunião para definir andamento das atividades

Os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) seguirão normalmente após o incêndio ocorrido na última quinta-feira, 20. Após reunião realizada nesta sexta-feira, 21, ficou determinado que os serviços, atendimentos e demais processos funcionarão como de costume. Apenas as atividades parlamentares no plenário 13 de Maio serão feitas de forma remota a partir da próxima semana.

O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, o deputado estadual Evandro Leitão (PT). Ele esteve reunido com o primeiro-secretário da Alece, Danniel Oliveira (MDB), e com todos os diretores e líderes dos setores Administrativo, Jurídico, Engenharia, Legislativo, Segurança, Segurança do Trabalho, Comunicação, dentre outros para força-tarefa da prática de recuperação do plenário, local mais afetado.

A limpeza no plenário, onde o fogo se alastrou e causou os maiores danos, já foi iniciado após a conclusão do trabalho do Corpo de Bombeiros. A perícia, realizada de forma conjunta pelos órgãos de segurança, também foi finalizada e enviada para a investigação da causa que levou o incêndio e teor baseará o laudo a ser entregue à Alece.

Os serviços da Casa Legislativa cearense nas áreas de educação, saúde, cidadania, localizados nos anexos II, III e no prédio da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), estarão funcionando normalmente. Já os trabalhos parlamentares serão realizados, no primeiro momento, de forma remota por meio do Sistema de Deliberação Remoto (SDR).

Por esse meio as atividades dos deputados estaduais terão continuidade com tramitações de projetos e discussões já a partir da próxima terça-feira, 25, com transmissão ao vivo pelos veículos de comunicação da Alece.

O site da Alece, com Agência de Notícias e Portal do Servidor, e a TV Assembleia já voltaram ao ar. Pela proximidade com o plenário local atingido pelas chamas, a FM Assembleia segue fora do ar, aguardando liberação do local para retomar sua programação.

"Fica determinado que não haverá interrupção de processos, serviços ou atendimentos. Somente o plenário e as funções legislativas funcionarão temporariamente no formato remoto a partir da próxima semana, sem prejuízo para a condução e votação de projetos. Uniremos esforços para voltar o mais rápido possível às sessões presenciais", disse Evandro Leitão por meio das redes sociais.

Policial tem alta e servidora internada com quadro estável

A Alece atualizou o quadro de saúde das duas pessoas que ficaram feridas com o incêndio e foram internadas. O policial que sofreu escoriações com as chamas recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 21.

Uma servidora da Casa, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, segue internada com quadro estável, de acordo com as informações divulgadas pela Alece com base no boletim médico. No incêndio ela chegou a desmaiar após inalar fumaça, mas foi encaminhada a um hospital.



De acordo com a Assembleia, a servidora está sendo acompanhada para observação de danos causados. "A Alece segue dando todo o suporte necessário às famílias neste momento", informou.



Incêndio na Assembleia Legislativa do Ceará

O incêndio na Assembleia Legislativa cearense começou por volta das 12 horas e uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio, que foi evacuado assim que as primeiras chamas foram detectadas.

Por volta das 14 horas, foi liberada a entrada dos funcionários no prédio, para recolhimento de pertences. As pessoas puderam entrar de dois em dois, apenas no Anexo I da Casa Legislativa.



O foco do incêndio teria sido no plenário da Casa, que tinha sessão prevista para esta quinta-feira. No entanto, a sessão não foi realizada por falta de quórum. A maior parte dos deputados estava no Palácio Abolição, onde foi realizado um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Alarme de incêndio não tocou, dizem relatos

Segundo relatos ouvidos pelo O POVO de pessoas que estavam na Alece no momento do incêndio, em nenhum momento tocou o alarme de incêndio e a princípio os bombeiros não apareceram para mobilizarem as pessoas a saírem do local, partindo dos próprios funcionários sinalizando aos demais. A informação também foi dita por outros funcionários. Em pouco tempo os bombeiros da Casa chegaram.

"Não tocou alarme e também não vi os bombeiros mobilizando as pessoas a saírem, foram os próprios funcionários alarmando os outros", disse em anonimato.

Ainda de acordo com um presente no local, as pessoas estavam deixando a Alece pelas saídas principais e as catracas não estavam liberadas. "Tinha gente passando por baixo das catracas", conta. Ela também afirmou desconhecer se havia saída de emergência e que a saída do complexo das comissões da Assembleia se encontrava fechada.

Em entrevista coletiva no local, Evandro Leitão (PT), presidente da Casa, questionado sobre a sirene do alarme de incêndio ter tocado ou não, afirmou que tudo será investigado e periciado e solicitou aos órgãos para que possam dar uma resposta.

"O que eu posso dizer é que tudo isso será investigado. Nós provocamos a Polícia Civil, provocamos o Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Segurança para nos dar resposta. Então tudo isso será investigado e na perícia que deverá estar iniciando nós teremos as respostas para todas essas interrogações existentes", declarou.