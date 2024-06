Caucaia: Catanho diz que definição sobre vice da chapa sai "até o fim do mês"

Foto: Reprodução: Instagram/ Vanderlan Alves / Silvio Nascimento Vanderlan Alves do Republicanos e Silvio Nascimento do PSB são os principais cotados para serem vice do Catanho em Caucaia

O pré-candidato do PT à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho, sinalizou que o nome que irá compor sua chapa, na condição de vice, para a disputa eleitoral de 2024 deve ser definido até o fim de junho. A informação foi divulgada por Catanho em conversa com O POVO, no Palácio da Abolição, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última quinta-feira, 20.



Questionado sobre se já há definição sobre a vice da chapa ou quando ela deve ocorrer, Catanho respondeu brevemente: “Estamos discutindo. Estamos avançando. Até o final do mês (deve haver definição)”, pontuou o petista.

Embora a vice da chapa petista ainda não esteja definida em Caucaia, nomes já são ventilados nos bastidores, como o do vereador Vanderlan Alves (Republicanos) e o do ex-deputado estadual Silvio Nascimento (PSB). O esperado é que a indicação fique, de fato, entre esses dois partidos.

O grupo do qual Catanho faz parte é liderado pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Catanho foi apontado para dar continuidade ao projeto do prefeito Vitor Valim (PSB) que está de saída da Prefeitura de Caucaia.

Embora Valim pudesse concorrer à reeleição, ele decidiu abdicar da disputa. A decisão foi publicizada um mês após a morte de sua filha, Sofia Valim, de 19 anos, em dezembro do ano passado, dias após ela receber um transplante de fígado.

Com isso, abriu-se discussão interna entre aliados para indicar novo nome para representar o governismo em Caucaia. Após articulações, Catanho foi escolhido como cabeça de chapa, restando agora a definição sobre a vice.