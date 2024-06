Prefeito de Itapiúna retorna ao cargo após determinação da Justiça; entenda

Foto: Reprodução/Redes Sociais Prefeito de Itapiúna, Dário Coelho

O prefeito de Itapiúna, Dário Coelho (MDB), retornará à Prefeitura após ter o afastamento suspenso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O gestor, junto de seis secretários municipais foram afastados das funções por 90 dias no último dia 6 de junho, sob acusações de fraudes na contratação de mão de obra por meio de cooperativas.

A decisão acata um recurso da defesa do prefeito, que diz respeito apenas ao retorno dele e, em específico, à proibição de frequentar órgãos públicos municipais. Ou seja, os outros secretários seguem afastados e o próprio Dário continua sob investigação, apesar de retornar ao cargo no Executivo.

Os advogados do gestor alegaram “a inexistência de vínculo entre o chefe do executivo e os atos ditos ímprobos”. Ao analisar os argumentos, o desembargador Durval Aires Filho, da comarca de Capistrano, considerou que “as circunstâncias dos autos, [..] revelam que o afastamento cautelar do chefe do Poder Executivo Municipal é extremamente gravosa, tomada em momento inicial da lide no bojo de ação cautelar preparatória”.

Em pronunciamento oficial, o prefeito afirmou que estava “retornando à Prefeitura com o compromisso de continuar garantindo uma educação de qualidade”

“Com fé em Deus e o apoio do povo, queremos continuar melhorando a vida da população e promovendo o progresso contínuo de Itapiúna. Estamos aqui para fazer o que é necessário e proporcionar constantes melhorias para todos. Deixo aqui meu sincero agradecimento e abraço a todos os itapiunenses”, escreveu o gestor.

Entenda a operação que afastou prefeito e secretários

Foram afastados os secretários que atuam nas áreas de Assistência social, Educação, Esporte, Finanças, Obras, Saúde e Trabalho. Foram afastados ainda o pregoeiro e a coordenadora do setor de Compras da Prefeitura.

São investigados, além dos gestores públicos, nove sócios de cooperativas de serviços que tinham contratos com a Prefeitura.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Prefeitura, nas cooperativas e nas residências dos investigados em Itapiúna, a 109 quilômetros da Capital, e nos municípios de Baturité, Capistrano e Fortaleza. Foram apreendidas armas sem registro no Ministério da Justiça, além de computadores, documentos e telefones.

Os investigadores apontam ainda que serviços estariam deixando de ser executados conforme contratados, e não teriam fiscalização adequada pela Prefeitura e pelas secretarias. Os investigados poderão responder por improbidade administrativa que teria ocasionado prejuízos ao Município.