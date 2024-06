PT decide apoiar Larissa Camurça, aliada de Roberto Pessoa, na disputa em Pacatuba

Foto: Reprodução/Instagram LARISSA Camurça (União), candidata à Prefeitura de Pacatuba, ao lado de Roberto Pessoa (União), prefeito de Maracanaú

O PT decidiu apoiar o nome de Larissa Camurça (União Brasil) como pré-candidata à Prefeitura de Pacatuba, município que fica a 34,22 km de Fortaleza. Para ocupar o posto de vice na chapa, o escolhido foi Ésio de Souza (PT). A dupla faz oposição ao atual prefeito, Rafael Marques (PSB).

Em publicação nas redes sociais na última quarta-feira, 20, Ésio escreveu que resolveram “caminhar juntos para fazer de Pacatuba uma cidade de oportunidades”. A articulação foi aprovada por Roberto Pessoa (União Brasil), prefeito de Maracanaú, político influente da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Larissa Camurça é esposa do deputado estadual Firmo Camurça (União Brasil), aliado de Roberto Pessoa. Ambos formam uma hegemonia política em Maracanaú, alternando mandatos de prefeitos do município desde as eleições 2004. Nesse período, a dupla teve o PT como partido de oposição. Além disso, Ésio é casado com a deputada estadual Fernanda Pessoa, filha do prefeito de Maracanaú.

Roberto Pessoa também conta com o apoio do PT para as eleições municipais de 2024, decisão aprovada no último 10 de junho pela Comissão Executiva Nacional do partido. A decisão de apoiar a candidatura do atual prefeito à reeleição já havia sido tomada pelo Diretório Municipal do PT desde março deste ano

No entanto, ela era questionada internamente pelo deputado estadual Júlio César Filho (PT), na época pré-candidato à Prefeitura. O caso chegou à cúpula nacional, que sustentou a decisão local.

Atual prefeito, Rafael Marques, é candidato à reeleição no pleito deste ano, em Pacatuba. Ele ocupava o cargo de vice-prefeito e assumiu como chefe do Executivo Municipal em 2023, quando o então prefeito, Carlomano Marques, seu tio, foi afastado do cargo e teve prisão decretada em abril de 2023 por acusações de irregularidades na contratação de empresas para prestar serviços ao município. Em fevereiro deste ano, Carlomano renunciou ao cargo.

Quando assumiu o cargo, Rafael Marques mirava sua candidatura nas eleições de 2024. Ele rompeu com seu antigo partido, o MDB e se filiou ao PSB, distanciando-se dos laços políticos com o ex-prefeito, seu tio.



Em abril, Carlomano afirmou não existir mais "nenhum laço político-partidário" entre ele e Rafael Marques. "Estamos livres para lançar ou apoiar outra candidatura", garantiu o ex-prefeito.