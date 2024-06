Sarto anuncia alta de crianças e apoiadores elogiam postura

Foto: Fabio Lima ROMEU Aldigueri, líder do governo, manifestou-se pelas redes sociais

O prefeito de Fortaleza Sarto voltou a se manifestar sobre o assunto ontem, nas redes sociais, atualizando a situação de crianças hospitalizadas no Instituto Dr José Frota (IFJ) sobreviventes da tentativa de chacina na Areninha do Barroso. "Informo que três tiveram alta e outros cinco seguem internados, acompanhados pelas equipes médicas e cirurgicas", escreveu em seu perfil do Instagram.

Enquanto a oposição chama de "politiqueira" a atitude de Sarto, que no sábado compareceu ao IJF para acompanhar a situação, os aliados do prefeito avalia positivamente os movimentos dele nos últimos dias.

Ao justificar sua visita às crianças, José Sarto alegou que a missão das equipes do IJF, às quais agradeceu pela dedicação nos últimos dias, "é salvar vidas". Todo o empenho dos profissionais está sendo nesse sentido, acrescentou.

No relato que havia feito no sábado após a visita, o prefeito de Fortaleza, que é médico, indicou como preocupante a situação de pelo menos uma criança, que estaria na UTI enfrentando um quadro que definiu como "delicado". Para as demais, falou que havia um cenário geral de estabilização.