Vitor Valim descarta cargo público agora ou candidatura em 2026

Foto: Samuel Setubal VITOR Valim é, hoje, importante aliado do governador Elmano de Freitas

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), negou intenção de disputar cargos eletivos ou mesmo ocupar secretarias na esfera estadual ou federal a "médio prazo". Embora não tenha fechado as portas completamente para a política, o gestor reforçou que não vê a possibilidade de se colocar como candidato a deputado federal ou estadual na eleição de 2026 e atribuiu a decisão a questões pessoais.

"O futuro a gente não pode dizer, mas no médio prazo posso falar tranquilamente que não vou ocupar cargo em secretarias, seja na esfera estadual ou federal. Vou me dedicar à minha família e à vida privada; o futuro a Deus pertence. A gente não deixa de fazer política, porque política é o que move e dá diretrizes. Continuarei na política, mas não na política de cargo", disse ao O POVO.

Questionado especificamente sobre o pleito de 2026 e se estaria disposto a concorrer a cadeira no parlamento estadual ou na Câmara dos Deputados, o prefeito reforçou que sua decisão de se abster das disputas permanece. "Não. A candidatura nem de deputado estadual nem (deputado) federal", concluiu. Valim está de saída da Prefeitura de Caucaia. Ele poderia concorrer a eleição, mas decidiu abdicar da disputa. A decisão foi publicizada um mês após a morte de sua filha, Sofia Valim, de 19 anos, em dezembro do ano passado, dias após ela receber um transplante de fígado.

O grupo do qual Valim faz parte, liderado pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), já tem como pré-candidato posto o ex-secretário de articulação política estadual, Waldemir Catanho (PT). A vice ainda não está definida, embora nomes já sejam ventilados nos bastidores, como o do vereador Vanderlan Alves (Republicanos) e o do ex-deputado estadual Silvio Nascimento (PSB).

Sobre a discussão acerca da vice na chapa que deve ser encabeçada por Catanho, Valim desconversou. "Tenho falado que estou saindo da vida pública. Sou gestor. Catanho faz parte desse arco de aliança que eu componho. Todas as questões de vice, futuro presidente da Câmara, tudo isso vai ser debatido entre aliados do projeto. O que tenho a dizer é isso".