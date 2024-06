Alece terá primeira sessão plenária remota após incêndio nesta terça

Foto: FÁBIO LIMA PLENÁRIO da Alece foi parcialmente destruído em incêndio

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) terá nesta terça-feira, 25, a primeira sessão por meio do Sistema de Deliberação Remoto (SDR) após o incêndio que aconteceu na última semana que atingiu o Plenário 13 de Maio. Conforme o presidente da Casa, deputado estadual Evandro Leitão (PT), nesta semana os encontros serão apenas remotos. Já na próxima semana, as sessões serão híbridas, com participações presenciais no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, no Anexo II.

A organização foi definida após reunião realizada nesta segunda-feira, 24, com a Mesa Diretora. O parlamentar também informou, via redes sociais, que "o acesso ao prédio principal da Alece está restrito aos colaboradores nesta semana, prazo em que as audiências públicas ficam suspensas".

Outros serviços da Alece nas áreas de educação, saúde e cidadania localizados nos anexos II e III, bem como no prédio da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), estão funcionando normalmente desde esta segunda-feira, 20.

O site da Assembleia, com Agência de Notícias e Portal do Servidor, e a TV Assembleia já voltaram ao ar. Pela proximidade com o plenário local atingido pelas chamas, a FM Assembleia foi a última a voltar ao ar, retomando a programação normal nesta segunda-feira, 24.

No último sábado, o presidente da Alece, o deputado estadual Evandro Leitão (PT), visitou a área atingida e declarou que equipes de zeladoria do Legislativo estadual atuam em "escala ampliada" a fim de deixar o ambiente em condições para o "início do trabalho de reconstrução após o incêndio".

“Nenhuma atividade do Parlamento estadual, seja legislativa, administrativa ou de prestação de serviços à comunidade, sofreu ou sofrerá interrupção em decorrência do incêndio ocorrido no Plenário 13 de Maio”, disse Evandro em coletiva no dia no sinistro.

Na abertura da sessão plenária da terça-feira, a Mesa Diretora fará a leitura dos projetos e requerimentos de autoria dos deputados que passam a tramitar na Casa e seguirão para análise nas comissões respectivas.

Há deliberações previstas para serem feitas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Também será realizada reunião extraordinária conjunta das comissões de Orçamento, Finanças e Tributação; de Trabalho, Administração e Serviço Público; de Agropecuária; de Defesa Social; de Previdência Social e Saúde; de Proteção Social e Combate à Fome; de Ciência, Tecnologia e Educação Superior; de Defesa do Consumidor; de Indústria, Desenvolvimento Econômico e Comércio; de Infância e Adolescência; de Educação Básica.

Incêndio na Assembleia Legislativa do Ceará

O prédio da Alece foi atingido por um incêndio na última quinta-feira, 20. Uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio, que foi evacuado assim que as primeiras chamas foram detectadas.



Duas pessoas ficaram feridas. Uma servidora da Casa que trabalha como auxiliar de serviços gerais chegou a desmaiar após inalar fumaça, mas foi encaminhada a um hospital. Outro ferido foi um policial militar que sofreu escoriações com as chamas.

A Alece atualizou nessa sexta-feira, 21, o quadro de saúde das duas pessoas. O policial recebeu alta hospitalar nesse dia, já a servidora segue internada com quadro estável, de acordo com as informações baseadas no boletim médico. "A Alece segue dando todo o suporte necessário às famílias neste momento", informou.