Zé Batista, do PSTU, lança pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza

Ex-postulante ao governo estadual, o dirigente do PSTU Ceará, Zé Batista, lançará pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. A data e local do lançamento ainda serão definidos, conforme informado pelo partido.

No anúncio da pré-candidatura é criticada a “alternância” dos partidos tradicionais no poder, que, mesmo assim, segundo o informe, não estariam conseguindo resolver “os mínimos problemas de nossa cidade, principalmente dos trabalhadores e pobres da periferia”.

“Falta moradia, saúde, educação e saneamento básico. Os governos passados seguem a lógica capitalista de administrar a cidade visando garantir os lucros dos grandes empresários em detrimento das políticas públicas. Não resolveremos os problemas essenciais, se não mudarmos essa lógica”, diz o comunicado.

Outros pré-candidatos são citados nominalmente no texto. Enquanto a oposição do PSTU a Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL) é justificada por estes serem “de ultra direita”, o prefeito José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) são criticados por conciliarem “com os empresários e governam com os ricos e poderosos”. A pré-candidatura do Psol, com o produtor cultural Técio Nunes, é elencada como indo “no mesmo caminho” deste último grupo.

“Queremos combater as candidaturas de ultra direita como as do Capitão Wagner(União Brasil) e de André Fernandes (PL), mas também nos colocamos como oposição pela esquerda às candidaturas que acreditam que a saída é a conciliação com os empresários e governam com os ricos e poderosos, como as candidaturas de Sarto (PDT) e de Evandro Leitão (PT)”, informa.

“Infelizmente, uma possível candidatura do Psol se colocará no mesmo caminho, pois é linha auxiliar do PT e governar contra a nossa classe, como no caso do prefeito de Belém (PA), que tratou as reivindicações dos servidores em greve como caso de polícia.”

Assim, a pré-candidatura do PSTU defende um governo “socialista, sem opressão, sem exploração, onde a riqueza gerada sirva a todos”, com investimentos “nos bairros da periferia, nos postos de saúde, nas escolas públicas e não na privatização desses setores.”

“Teremos um plano de obras públicas voltadas a construção de moradias e que não favoreçam as grandes construtoras. Por fim, a nossa campanha quer debater um programa socialista que realmente possa mudar a vida do trabalhador da cidade de Fortaleza”, completa a nota.

Nas eleições de 2022, Zé Batista ficou em 6º lugar (entre seis candidatos), obtendo 1.507 votos. Em 2020, concorreu a vereador, também não sendo eleito.

Natural de Iguatu no interior do Ceará, José Batista Neto é dirigente da classe operária e membro da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular CSP Conlutas (no momento licenciado).

Começou a trabalhar na construção civil ainda adolescente no final dos anos 1980, aos 16 anos. No final dos anos 1990 entrou no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil.

Foi ainda dirigente sindical na Central Sindical e popular, mas se afastou para concorrer à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024 pelo PSTU

