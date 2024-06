Sarto sobre participação de Ciro na campanha: "Dará contribuição que a gente espera"

Foto: Yuri Allen, em 17/4/2024 EX-MINISTRO Ciro Gomes e o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto

Pré-candidato à reeleição em Fortaleza, o prefeito José Sarto acredita que o correligionário Ciro Gomes, ambos do PDT, vai apoiá-lo nas eleições municipais deste ano. O comentário dado nesta terça-feira, 25, ocorre após o ex-governador dizer em entrevista que, "em princípio", não participará da campanha na Capital.

"Ciro está com muitas razões, que a sua razão, somente a sua razão, conhece. Eu conheço porque sou amigo de muito tempo do Ciro. Ele está com um momento extremamente doído por tudo que está acontecendo no Ceará", iniciou Sarto em entrevista coletiva durante o lançamento da pedra fundamental do 1º data center da Scala, em Fortaleza.

Para o prefeito, "há um retrocesso visível do modo de fazer política, há um retrocesso da cultura, que Ciro foi um dos grandes impulsionadores da metodologia nova de se fazer política. Ele tem uma decepção enorme", avalia Sarto.

E projeta: "Eu creio que no tempo devido, ele como bom brasileiro, cearense, ex-prefeito de Fortaleza, vai dar a contribuição que a gente espera dele. Ele não pode deixar e não vai deixar, tenho certeza absoluta, ninguém órfão da sua inteligência", finalizou.

A declaração de Ciro, por sua vez, foi dada ao canal do MyNews, no YouTube, veiculada no sábado, 22. Em um primeiro momento, o ex-ministro é questionado se entrará na campanha de Sarto.

"Eu não sei se eu vou, não, e eu quero dizer que não seria justo com Fortaleza que ela se deixasse embalar por esse tipo de picaretagem. As pessoas têm que escolher o bom prefeito. O Estado do Ceará está indo para trás", respondeu o pedetista.

A jornalista Mara Luquet volta a perguntar: "Você vai ou não vai entrar na campanha do Sarto?". E Ciro crava: "Em princípio, não. Eu acho que nós temos que fazer um esforço em Fortaleza para que a população julgue quem é melhor para a cidade".

O ex-governador também contou não querer mais entrar na disputa eleitoral. "Perdi o encanto mesmo. Repare, eu faço uma grande homenagem de muita gratidão a quanta gente me trata com maior respeito, maior carinho e eu não estarei fora da luta. Eu nasci pra isso".

Ao fim, ele diz que seu papel "nessa luta" será "formatar ideias ou dar testemunhos" onde puder.



Colaborou o repórter Adriano Queiroz

