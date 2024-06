Caucaia: Emilia anuncia apoio do União Brasil; Deuzinho e Wagner negam

Foto: Aurélio Alves (O POVO)/Agência Câmara Emilia Pessoa (PSDB) e Deuzinho Filho (União)

A deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB) divulgou na terça-feira, 25, um vídeo em suas redes sociais, juntamente do ex-senador Tasso Jereissati e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), em que anuncia o apoio do União Brasil à sua pré-candidatura à Prefeitura de Caucaia.

"Nós estamos sendo recebidos pelo meu grande líder, o senador Tasso Jereissati, ao lado do prefeito de Maracanaú, essa grande liderança do União Brasil. Consolidando exatamente esse apoio desse sonho que a gente tem diante desse projeto, que é um projeto do povo de Caucaia da nossa pré-candidatura a prefeita. Eu que respiro e vivo a minha cidade estou muito feliz com essa união e Caucaia é que vai ganhar", declarou Emilia.

Tasso, uma das maiores lideranças do PSDB no Ceará, destacou a entrada de Roberto Pessoa na corrente de apoio a deputada. "Cada vez mais forte o apoio vem se avolumando, agora do União Brasil", disse.

Já o prefeito e pré-candidato à reeleição de Maracanaú destacou que busca outros partidos para se alinharem em torno do nome de Emilia, e garantiu o apoio do União. "Certeza vai levar à frente essa campanha com o apoio do União Brasil, o meu partido, e do PSDB", afirmou.

Deuzinho Filho, vice-prefeito e pré-candidato pela sigla, se manifestou rebatendo a tucana, afirmando se tratar de "fake news". Ele ainda destacou que segue dialogando com demais postulantes.

"O União Brasil de Caucaia tem autonomia para decidir os seus apoios, portanto, em Caucaia, o União Brasil, juntamente com o Capitão Wagner, tem um pré-candidato a prefeito próprio. Não estamos apoiando nenhuma outra pré-candidatura. Fora isso, é fake news", afirmou.

A posição foi corroborada pelo presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, que também é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Ele reafirmou o apoio ao presidente do diretório municipal do partido, Deuzinho. Segundo Wagner, outra manifestação seria "atropelo" ao atual vice-prefeito.

"Mais uma vez reafirmar que em Caucaia nós temos um pré-candidato a prefeito, temos um presidente municipal que tem autonomia. Deuzinho recebeu o partido, teve que colocar em dias, estava com uma série de pendências, teve que pagar multa do partido e seria injusto a gente praticar qualquer atropelo ao trabalho do Deuzinho em Caucaia", disse Wagner.