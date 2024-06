Pesquisa Datafolha Fortaleza: ‘cenário embolado’, diz presidente do instituto

Foto: Acervo pessoal Luciana Chong, diretora-geral do Datafolha

A presidente do instituto Datafolha, Luciana Chong, compartilhou suas impressões sobre a primeira pesquisa divulgada para a prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira, 27, e destacou um “cenário embolado”, com a liderança do candidato Capitão Wagner (União Brasil).

“É a pesquisa que está retratando o momento hoje, o que os eleitores de Fortaleza estão pensando hoje sobre essa corrida eleitoral. E aí a gente vê o Capitão Wagner na liderança, assim como foi em 2020”, analisa Chong em entrevista ao O POVO News.

A representante do Datafolha também relatou cenário de disputa entre quatro pré-candidatos pelo segundo lugar. Na divulgação dos resultados, José Sarto (PDT) aparece com 16% e André Fernandes (PL), com 12%. Os candidatos Evandro Leitão (PT), com 9%, e Célio Studart (PSD), com 8%, aparecem na sequência.

Sarto, Fernandes, Evandro e Célio estão tecnicamente empatados na pesquisa, ao considerar a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais e para menos.

“Mostra um cenário nada definido. Ainda tem bastante tempo pela frente e cerca de 14% de entrevistados (na pesquisa) sem candidato, que votam em branco, nulo ou ainda estão indecisos”, completa a presidente.

"A gente vê um cenário embolado ali no segundo pelotão, mas analisando alguns segmentos. Por exemplo, quando a gente pega entre os mais escolarizados e os que têm maior renda, é um pouco diferente a vantagem do Capitão Wagner".

Pesquisa Datafolha Fortaleza: vantagem de Wagner diminui entre mais escolarizados

A pesquisa, com 644 entrevistados em Fortaleza e abordagem presencial, foi finalizada na quarta-feira, 26, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-01909/2024.

A vantagem do Capitão Wagner diminui, segundo avaliação de Luciana Chong, entre os que possuem maior escolaridade e nível superior, com 26%, embora permaneça na liderança, considerando o total da amostra, que aponta 33%. “E os outros candidatos variam entre 13% e 15%”, acrescenta.

"A gente vê um cenário embolado ali no segundo pelotão, mas analisando alguns segmentos. Por exemplo, quando a gente pega entre os mais escolarizados e os que têm maior renda, é um pouco diferente a vantagem do Capitão Wagner".

“É interessante também notar que entre os evangélicos, quando a gente vê esse recorte, aí a liderança do Capitão Wagner chega a 38%”, explica Luciana. “E André Fernandes também consegue uma boa colocação, com 21% nesse segmento”.