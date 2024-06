O POVO News 1ª edição estreia nesta segunda-feira, 1º de julho

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-08-2023:. Entrevista do prefeito de Fortaleza José Sarto no programa O Povo News. (Foto: SAmuel Setubal/O Povo)

Estreia na manhã desta segunda, a partir das 8 horas, o programa O POVO News 1º edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o noticiário vai ao ar de segunda a sexta e contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os desdobramentos da política e os temas mais comentados no Brasil e no mundo. A transmissão ocorre nos canais do YouTube, Facebook e TikTok do O POVO. Participam da estreia jornalistas da casa, dentre eles o correspondente em Brasília, João Paulo Biage, além do editor-executivo de Opinião Guálter George. A equipe de repórteres do O POVO também terá espaço durante a programação, com entradas ao vivo com informações sobre esportes, cultura, cotidiano e muito mais.

A segunda edição do programa segue no mesmo horário, às 18 horas, com apresentação do jornalista Marcos Tardin, que traz no currículo a experiência bem-sucedida na apresentação do programa Debates do Povo, na Rádio O POVO CBN.

Erick Guimarães, diretor-executivo de Jornalismo do O POVO, avalia que a criação de duas edições do OP News é um desdobramento natural de um movimento iniciado há pouco mais de um ano e meio para levar o jornalismo feito no Grupo de Comunicação O POVO para outras plataformas e, consequentemente, novos públicos. "Esse movimento recentemente nos fez conquistar um milhão de inscritos no YouTube. Com a nova programação, passamos a levar notícias para o público da manhã. Com isso, passamos a ter nove horas de programação no nosso canal, de segunda a sexta", afirma.

Sobre a ideia de uma edição matutina do OP News, Ítalo Coriolano explica que é algo que já era cogitado desde o início. "Um programa único não dava conta do fluxo de informações que chegam. Essa primeira edição vem com esse objetivo, selecionar o que está acontecendo de mais importante nas primeiras horas da manhã. Teremos uma equipe, bem cedo, fazendo pesquisa criteriosa sobre o que levar para essa audiência. Tudo aquilo que deve repercutir ao longo do dia".