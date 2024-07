PSB faz encontro com Evandro Leitão após ofensiva do PSD por vice

Foto: Reprodução Eudoro Santana, presidente do PSB, confirma que convidou o presidente da Assembleia do Ceará, Evandro Leitão, para se filiar ao partido

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, deputado Evandro Leitão, participa de reunião com lideranças e integrantes do PSB nesta segunda-feira, 1° de julho, em evento marcado para às 18 horas, na Capital. O PSB é um dos partidos cotados para indicar a vice na chapa encabeçada por Leitão.

Entre os nomes cotados para o posto estão a ex-secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela (PSB) e a vereadora de Fortaleza, Enfermeira Ana Paula (PSB). A agenda, segundo o PSB, será um primeiro encontro dos pré-candidatos do partido à Câmara de vereadores com o cabeça da chapa que lidera o grupo político do qual o PSB faz parte. Lideranças do PSB comparecerão ao evento, dentre eles o presidente estadual Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT); e o senador Cid Gomes (PSB).

Interlocutores ligados à sigla ressaltaram a participação de Luisa Cela, como nome que “provavelmente será indicado” à vaga de vice na chapa de Leitão em momento oportuno. Segundo interlocutores do partido, o evento desta segunda-feira é uma oportunidade de “ouvir as propostas do candidato a prefeito apoiado pelos partidos que integram o governo de Elmano de Freitas (PT) e transmitir a ele o apoio do PSB ao seu nome”.

O encontro entre Evandro e PSB ocorre em meio a ofensivas de outro partido que pleiteia a vice na chapa do petista, o PSD. Liderado pelo ex-vice-governador do Ceará Domingos Filho e com deputados federais como Luiz Gastão e Célio Studart em seus quadros, a sigla tem feito declarações públicas em busca de se colocar como alternativa. O PSD tem sete vereadores, segunda maior bancada da Câmara de Fortaleza, tempo de televisão, parcela maior no fundo partidário e nomes aptos como a deputada estadual Gabriella Aguiar.

A estratégia do PSB de se reunir com Evandro ocorre após ser divulgação da pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, que mostrou, em um dos cenários, o deputado federal Célio Studart (PSD) com 8% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, outro argumento utilizado por integrantes do partido como demonstração de força.

No último sábado, 29, o PSB anunciou a ex-governadora Izolda Cela, mãe de Luísa, como pré-candidata do partido à prefeitura de Sobral, berço político de Cid e Ciro Gomes. A cidade é administrada pelo prefeito Ivo Gomes (PSB), que se reelegeu em 2020.

As definições começam a surgir no horizonte, pois entre 20 de julho e 5 de agosto ocorre o período das convenções partidárias, quando as siglas deliberam sobre coligações e escolhem candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral para a disputa das eleições de 2024.