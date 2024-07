Debate eleitoral movimenta bastidores do lançamento do Anuário do Ceará 2024-2025

O lançamento do Anuário do Ceará 2024-2025 reuniu pelo menos três concorrentes na disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza. Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) dividiram o mesmo espaço na ocasião.

Quando questionado sobre pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, sobre os padrinhos políticos, Wagner mencionou o resultado de outro dado do levantamento. "Eu tenho uma história de conhecimento grande da população. A pesquisa aponta que 97% do eleitorado já me conhece, então, eu não preciso de um padrinho para ser apresentado para a cidade", avaliou o pré-candidato.

Enquanto isso, Evandro comentou disse estar "tranquilo" com os resultados da pesquisa divulgada na última semana pelo O POVO. Para ele, "os números são estimulantes". Quanto aos padrinhos políticos, o petista considerou: "Obviamente, uma liderança como o presidente Lula, o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana sempre é bom, porém, tão importante quanto isso é nós termos efetivamente propostas para a população".

Sarto, por sua vez, avaliou que o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) é, "sem favor nenhum, o maior prefeito da história de Fortaleza". "Eu estou correndo atrás para superá-lo e tenho conseguido em algumas áreas da administração pública", relatou Sarto, afirmando que não há relação de padrinho-apadrinhado, mas de compartilhar o mesmo projeto.

Durante o lançamento do Anuário do Ceará 2024-2025, foi possível visualizar dois grupos bem desenhados. Em frente ao palco, Sarto e Wagner confraternizavam amistosamente com os deputados estaduais Antônio Henrique (PDT), e Sargento Reginauro (União Brasil), aliados de um e de outro respectivamente.

Logo mais atrás, petistas se colocaram ao redor do governador do Ceará, Elmano de Freitas. Entre eles, o líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães. Ao O POVO, ele ponderou que "não cabe ao PT designar quem deve ocupar a vaga de vice de Evandro", e que a discussão é de competência dos partidos aliados.