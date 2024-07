Elmano, Sarto e Evandro exaltam democracia por meio do Anuário do Ceará 2024-2025

Foto: Julio Caesar AUTORIDADES prestigiaram lançamento do Anuário do Ceará 2024-2025

Usando como exemplo o Anuário do Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) instou aliados e até adversários para uma defesa da democracia e rechaçou a polarização política. Nessa segunda, 1º de julho, durante o lançamento da edição 2024-2025 da publicação, Elmano fez um discurso de ênfase e agradecimentos à função social do Jornalismo, destacando a importância da grande homenageada deste ano: a Universidade Federal do Ceará (UFC), que comemora 70 anos em 2024.

"É [um momento] tão polarizado que a ciência, as informações parecem não valer nada, e este evento aqui, Luciana, que reúne empresários, pessoas simples, intelectuais, jornalistas, forças políticas distintas, demonstram que está no seu discurso o compromisso inarredável da Fundação Demócrito Rocha e do Grupo de Comunicação do POVO com a democracia", pontuou o chefe do Executivo Estadual, dirigindo-se à presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar.

Antes disso, Elmano chegou a mencionar o ex-deputado federal e pré-candidato ao Paço Municipal Capitão Wagner (União Brasil) e o ex-prefeito da Capital que concorreu com o governador pelo Palácio Abolição em 2022, Roberto Cláudio (PDT).

O atual prefeito e pré-candidato à reeleição, José Sarto (PDT), também foi lembrado pelo governador ao comentar sobre a importância da UFC na trajetória de muitos dos políticos cearenses.

"O que seria do hoje médico, prefeito de Fortaleza, José Sarto, se não fosse a Universidade Federal do Ceará?", iniciou, citando outras autoridades presentes no palco. "Parabéns àqueles e àquelas que escolheram, neste momento do Anuário, homenagear à Universidade Federal", seguiu o petista.

Elmano destacou que a publicação "é uma chance que temos de quando nós estivermos debatendo, a gente possa ter a humildade de olhar o Anuário e se perguntar: 'será que aquele argumento que eu usei, será que aquele dado que eu ofereci, ele tem alguma sustentabilidade?'".

A democracia também foi lembrada no discurso de José Sarto. “O Anuário caminha junto com a história e a marca do Jornal O POVO. O Jornalismo cumpre o papel fundamental na nossa democracia, pautando discussões de temas que são caros e essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade”.

Sarto afirmou ainda que a Prefeitura se orgulha de, “nos últimos anos, ter sido cobrada” pelo O POVO e, ao mesmo tempo, “ver o reconhecimento nas páginas do jornal”. “Todos esses temas são caros e muito importantes para Fortaleza e o Jornal O POVO tem sido vigilante em todas as pautas. Isso fortalece a nossa democracia e a nossa cidade. A gente tem muito orgulho do que o Anuário reúne de dados sobre Fortaleza, fazendo dela um capítulo especial”, continuou o prefeito.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão (PT), também compôs o palco das autoridades e expressou estar “honrado” com a publicação impressa em circulação mais antiga do Estado.

“Ao assumir a publicação do Anuário do Ceará, o Grupo reafirma seu compromisso com a qualidade da informação, reforça a transparência como um de seus valores e ratifica seu papel social como fonte de conhecimento para os diversos públicos que seus meios de comunicação atingem”, disse o deputado em discurso.