Homens e mulheres têm opiniões parecidas

Homens e mulheres em geral têm opiniões parecidas sobre o aborto: somando as três respostas que aprovam o aborto em algum grau, 64% dos homens são favoráveis ao procedimento (34% nas situações legais atualmente, 16% em mais situações e 8% em qualquer situação) contra 61% das mulheres a favor do aborto (34% nas situações legais atualmente, 17% em mais situações e 10% em qualquer situação).

Ao mesmo tempo, as mulheres são três pontos percentuais mais contrárias ao aborto que os homens. Entre elas, 34% avaliam que o aborto deveria ser totalmente proibido em qualquer ocasião; 31% dos homens dizem o mesmo.

Independente das opiniões quanto à legalidade do aborto, os fortalezenses majoritariamente se colocam contra a prisão das mulheres vítimas de aborto que abortam (70% dos homens, 74% das mulheres) e dos médicos que realizam o procedimento (61% dos homens, 65% das mulheres). Em ambos os casos, as mulheres são as que menos aprovam a prisão de pessoas envolvidas em abortos.

Quando se considera o fator religião, católicos e evangélicos também tendem para opiniões similares. Os católicos são ligeiramente mais favoráveis ao aborto em algum grau, somando 60% entre as três opções apresentadas, enquanto os evangélicos somam 53%.

A principal diferença é que enquanto 9% dos católicos opinam que o aborto deveria ser permitido em qualquer situação, apenas 4% dos evangélicos dizem o mesmo.

Os evangélicos também são ligeiramente mais proibitivos: 42% acreditam que o aborto deveria ser proibido em todas as situações, contra 36% dos católicos com a mesma opinião. (Catalina Leite)