Catanho cita dois possíveis vices para Caucaia; decisão será tomada em até 10 dias

Foto: TATIANA FORTES/GOVERNO DO CEARA WALDEMIR Catanho foi o escolhido para ser o candidato governista em Caucaia

O pré-candidato petista em Caucaia, Waldemir Catanho (PT), afirmou que a escolha do nome para integrar a chapa como vice será realizada em “no máximo dez dias”. Ao O POVO, Catanho elencou que a escolha está entre dois postulantes: o deputado estadual Silvio Nascimento (PSB) e o vereador Vanderlan Alves (Republicanos).

“Estamos fechando essa questão nos próximos dez dias no máximo, no máximo. Talvez até antes tenhamos essa definição. Está entre Silvio Nascimento e o vereador Vanderlan”, disse, nessa terça-feira, 2, durante evento de entrega de 78 creches, em Fortaleza. Ambos os nomes já haviam sido levantados como possibilidades para integrar a vaga de vice, agora confirmados por Catanho.

Nascimento é do PSB, partido liderado por Eudoro Santana e com articulações do senador Cid Gomes (PSB). Além de Caucaia, a sigla tenta emplacar a vice em Fortaleza, na chapa do também petista, Evandro Leitão (PT).

Em maio, o nome de Nascimento foi citado ao O POVO por um político em confidencialidade. "O vice de Catanho será do PSB. Pode divulgar" disse a fonte, citando o nome do deputado estadual.

Quanto às tratativas para o vereador Vanderlan, elas estariam “avançadas”, segundo apurado pelo colunista Henrique Araújo do O POVO. Vanderlan foi o vereador mais bem votado no município em 2020 e o candidato a deputado federal com mais votos em Caucaia, obtendo 28.360 votos, ficando na primeira suplência pelo União Brasil.

Escolha da vice passa por lideranças petistas e Valim

Segundo Catanho, a escolha da vice passa pela deputada federal Luizianne Lins (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelo ministro Camilo Santana (PT), além do atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB).

A ex-prefeita de Fortaleza ficou encarregada de coordenar o programa de Catanho em Caucaia, além de também liderar o setor da campanha eleitoral. Luizianne e Catanho são aliados históricos no PT. Ele foi secretário de articulação política durante os oito anos em que a deputada esteve à frente da gestão da capital cearense.

Valim poderia tentar reeleição, mas desistiu da disputa após enfrentar a perda da filha Sofia, no fim do ano passado.

Além de Catanho, outros postulantes em Caucaia incluem o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), Coronel Aginaldo (PL), a deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB) e o atual vice-prefeito da cidade, Deuzinho Filho (União Brasil).



Pesquisa do Instituto Ideia, contratada pelo Grupo Jangadeiro, divulgada na última segunda-feira, 1°, mostrou o cenário eleitoral em Caucaia para as eleições de 2024. Naumi Amorim lidera com 21%, seguido por Coronel Aginaldo (PL), com 20%. A seguir, Emilia Pessoa aparece com 14% e Waldemir Catanho (PT) com 11%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Ou seja, indica um empate técnico entre Naumi e Aginaldo, assim como entre Aginaldo e Pessoa e, por fim, Pessoa e Catanho.

Também foram citados na pesquisa o ex-prefeito de Caucaia, Zé Gerardo Arruda (PDT), que soma 5%, Silvio Nascimento (PSB), com 4%, e o atual vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil), com 3%.

